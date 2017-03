Cute sensibile e colore capelli, sfatiamo un mito

Chi ha la cute sensibile a ragion veduta presta particolare attenzione alla scelta della colorazione capelli. La sensazione di prurito, il rossore e il fastidio generati dalla reazione irritativa all’applicazione di un colore capelli può portare dal semplice disagio all’assunzione di farmaci antistaminici – e questo nel peggiore dei casi, se gli effetti indesiderati si manifestano come dermatite e persistono per più di due giorni. Meglio quindi andarci cauti prima di procedere a una colorazione a casa. E visto che is better to be safe than sorry, conviene provare il prodotto almeno 48 ore prima su una piccola zona per essere certe di non avere reazioni di alcun tipo. A risultato negativo, via libera al fai-da-te!

Ma chi sono i veri responsabili della risposta sensibilizzante alle tinte per capelli? Ecco un aiuto per la lettura dell’INCI.



I FALSI DEMONI

«Si parla tanto dell’ammoniaca come sostanza allergizzante, eppure essendo di natura volatile non resta sui capelli, sparisce e non procura alcuna conseguenza», spiega Orietta Viziale, direttore scientifico e della formazione di Alès Groupe, che include il brand Phyto. «Il motivo per cui è stata demonizzata è solo per il suo odore che può infastidire le vie aeree. La maggior parte delle colorazioni da casa di ultima generazione non la contengono più. Hanno invece una sostanza derivata, l’etanolammina, che è inodore e non si percepisce del tutto, che come l’ammoniaca aiuta ad aprire le cuticole, per permettere di riempire i fusti di nuovo colore. Anche le tinte specifiche per le cuti più sensibili la contengono, perché completamente priva di effetti collaterali. Senza questa non si potrebbe neppure parlare di colorazione permanente, perché non si riuscirebbe in nessun modo a penetrare nello strato di cellule che protegge i capelli».

I VERI IMPUTATI

«I responsabili delle reazioni cutanee sono due pigmenti: la Parafenilendiammina o PPD e la Resorcina, entrambi efficaci nel garantire una colorazione permanente dei capelli, ma allergizzanti se entrano a contatto con le cuti più sensibili. Nella colorazione PhytoColor Sensitive di Phyto, pensata specificamente per chi è predisposto alle allergie, oltre ad aver eliminato l’ammoniaca, anche la Parafenilendiammina o PPD e la Resorcina sono assenti. In alternativa, è utilizzato un complesso denominato MULTI-PIGMENTS TECHNOLOGY, un mix di vari pigmenti in una percentuale del 12% rispetto al 14% del classico Phytocolor, abbinato a sostanze che neutralizzano gli effetti collaterali come irritazione, prurito e rossore. Si tratta di oli vegetali che agiscono come un pellicola protettiva della cute e fanno da barriera non permettendo ai pigmenti di entrare in contatto con la cute e prevenendo così le reazioni allergiche».

UNA PRECAUZIONE IN PIÙ

«Un’ulteriore raccomandazione che forniamo a chi è un soggeto a rischio irritazioni è di utilizzare sempre insieme a PhytoColor Sensitive anche Huile D’Alès, da applicare direttamente sulla cute asciutta prima di procedere alla colorazione, per impermeabilizzarla del tutto ed evitare al 100% il contatto delle sostanze coloranti con la pelle».

