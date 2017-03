Tutto quello che devi e puoi fare ai capelli durante la gravidanza

Con tutti i cambiamenti che avvengono nel corpo durante la gravidanza, a volte, quello che accade ai capelli non viene neanche percepito. Eppure della tempesta ormonale in atto, quando c’è una creatura che cresce nella pancia, i capelli in primis ne sentono gli effetti. E per fortuna positivi.

Prima di addentrarsi nel meraviglioso mondo dei benefici della gravidanza sulle teste delle donne c’è un falso mito da sfatare. «Con le avanzate scoperte cosmetiche di oggi le donne in attesa non sono più condannate a convivere con i capelli bianchi, con la ricrescita indesiderata o con il colore sbiadito. I dosaggi di ossigeno e ammoniaca nelle colorazioni sono così bassi che non creano alcun problema se ci si affida a brand di fiducia», chiarisce Marco Rizzi di Namu Hair per Phyto.

«L’unico divieto è per la decolorazione, perché lavorando questa su base alcalina per togliere pigmento ai capelli può creare una sorta di “bruciatura” del primo strato di pelle, se il preparato viene a contatto con la cute. Un’esperienza che magari una donna in attesa può anche evitare».

IL COLORE SALVATESTA

Per il resto via libera alle colorazioni per sentirsi al massimo, anche se siete abituate a farle da sole a casa. In proposito Phyto ha appena lanciato un prodotto specifico per le cuti sensibili Phytocolor Sensitive, senza PPD, o para-fenilenediammina, e resorcina, un pigmento responsabile di allergie cutanee, sostituito da un’associazione di pigmenti più delicati ed efficaci che garantiscono una copertura altrettanto perfetta. Ovviamente, chi ha una predisposizione per le allergie per sentirsi più sicura può prima testare il prodotto su una piccola parte della cute e poi procedere all’applicazione completa, anche se l’effetto irritante in questa tinta è stato ridotto al minimo, grazie a particolari accorgimenti nella formula. I parabeni sono stati eliminati e aggiunte sostanze che neutralizzano gli arrossamenti e i fastidi come l’epalina®, un derivato dell’olio di mais con potere anti-irritante e anti-prurito, crea una sorta di pellicola protettiva sulla cute. L’estratto di corteccia di giuggiolo calmante, che riduce il rilascio di istamina causa di prurito e la risposta enzimatica che si attiva con le irritazioni. Inoltre un mix di oli come quello di jojoba e di monoi rende i capelli più lucidi e resistenti.

IL TAGLIO DEI DESIDERI

«Dal quarto mese in poi l’effetto degli ormoni si vede sui capelli che crescono più velocemente e anche più forti, per cui approfittatene per fare quel taglio tiramisù, che fa bene anche all’umore, in un momento in cui dovete ancora a abituarvi allo stravolgimento del corpo e della vita. Osate con un bob, anche destrutturato o un lob, di quelli che vedete sulle teste celebri. I capelli in questo periodo crescono in fretta e non vi pentirete. Poi programmate un taglio intorno all’ottavo mese, prima di partorire. Dalla mia esperienza in salone ho notato che in questo modo si riducono i blues femminili post parto, che spesso vanno a braccetto con lo stravolgimento della routine quando nasce il piccolo. Almeno così, in quei pochi momenti in cui tirate su la testa dal fasciatoio e vi guardate allo specchio, vi vedrete più belle e anche lo stress da neo-mamma ne gioverà».

PREVENIRE LA CADUTA

«L’ultimo mese di gravidanza è consigliabile iniziare già con un trattamento anti-caduta, come quelli della linea Phytologist 15, per giocare d’anticipo in visione del possibile diradamento dei capelli nella fase dell’allattamento. In questo modo si arriva al periodo fatidico con la testa in ottimo stato e in forma per riuscire a sventare le cadute di tono».

IDRATAZIONE A GO GO

«Magari una donna in attesa lo fa già per default, ma in questo periodo l’idratazione a 360 gradi è fondamentale e si vede anche sui capelli. Tutto il corpo è impegnato a creare un nuovo essere vivente e utilizza le scorte d’acqua che possiede, quindi la disidratazione è dietro l’angolo. Per evitarla anche sui capelli, a rischio di diventare troppo secchi, cambiate i prodotti per la cura scegliendone di più idratanti come Phytojoba Shampoo e Maschera, che danno il massimo nutrimento».