Capelli corti: le tendenze per la primavera 2017

La primavera – si sa – non porta con sé soltanto sole e belle giornate, ma anche voglia di cambiare, prima di tutto nel look. E allora perché non approfittarne per rinnovarci, partendo dai capelli? Le tendenze di quest’anno per questa stagione, infatti, prevedono numerosi tagli corti e sbarazzini, perfetti da sfoggiare con l’arrivo dei primi caldi. Scopriamoli meglio insieme.

Bob destrutturato: questo taglio è senza dubbio il protagonista della primavera 2017. Rivisitazione del più classico bob, ha la particolarità di essere molto scalato ai lati del viso, giocando con spazi pieni e vuoti in modo da alleggerire l’acconciatura, e risultando quindi perfetto soprattutto per chi ha capelli mossi o ricci. Potete optare per un bob destrutturato più corto oppure più lungo, a seconda delle vostre preferenze.

Pixie cut: questo taglio è sicuramente molto adatto per le più audaci. Da portare con una frangia laterale per rendere il viso più armonioso, si adatta bene sia se si ha un ovale tondo oppure più allungato. Se volete azzardare ancora di più abbinatelo ad un colore “shock”. L’esempio perfetto? Il rosa pastello.

Bowl cut: ebbene sì, il cosiddetto “taglio a scodella” torna protagonista in questa primavera 2017. Indicato specialmente per chi ha i capelli lisci, il bowl cut può essere rivisitato in diverse varianti: optate per uno scalato laterale se volete armonizzare il viso, oppure un taglio simmetrico se avete una forma del viso irregolare.