Il rosso è un colore estremamente affascinante, non c’è dubbio. Ma il rosso è anche il colore del fuoco, ci si può anche scottare. Lo stesso vale per le tinte: una chioma rouge, per essere portata con successo, richiede pianificazione. Tante sono le tonalità ed è fondamentale individuare quella più adatta alla propria tipologia di pelle.

La tradizione vuole il colore rosso abbinato a una pelle candida; il contrasto di questa accoppiata è, innegabilmente, di grande effetto. In caso abbiate un incarnato chiaro, non dovrete quindi sforzarvi troppo: a donarvi saranno la maggior parte delle tonalità. Per andare sul sicuro, affidatevi alle tinte più naturali o accese: una chioma rosso irlandese (alla The Brave) è un’opzione da prendere in considerazione se avete gli occhi chiari. Anche il Rosso Tiziano è particolarmente indicato: un grande classico che può matcharsi bene soprattutto con chi parte con una base castano chiaro.

Tra le nuance più luminose potete optare per il rosso ramato (sia da base bionda che castana), oppure per il rosso ginger (molto simile al rosso carota), l’indimenticabile colore portato da Julia Roberts per buona parte degli anni ’90 e tornato ora di tendenza.

La pelle chiara ben si sposa anche con i rossi scuri. In particolare, è molto apprezzata la tinta auburn, un castano caldo con riflessi ramati. Questa opzione è l’ideale per chi ha le sopracciglia scure, così che non sembrino pesci fuor d’acqua.

E per gli incarnati più scuri? La scelta è meno varia, ma non meno valida; il segreto è scegliere le tonalità meno brillanti. Sono l’ideale, ad esempio, quei colori un po’ borderline tra il rosso e il viola come il rosso amaranto e il rosso borgogna. La loro natura opaca si sposa perfettamente con pelli olivastre o ancora più scure. Se cercate un effetto più naturale, l’opzione migliore è il rosso mogano: una nuance intensa ed elegante adatta a tutte le età.

Infine, per le mediterranee che aspirano a un rosso leggermente più chiaro, ci sono un paio di tinte abbastanza coraggiose, ma di grande successo negli ultimi tempi. Stiamo parlando di rosso magenta e rosso corallo: due colori di grande impatto visivo che donano vivacità, in particolar modo, agli occhi castani.