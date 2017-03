Veronica Ferraro, la mia Milano Fashion Week da numeri

L’influencer amica di influencer, fa parte del fashion squad di Chiara Ferragni, è il viso, il corpo e lo stile dietro The Fashion Fruit, il blog che promette di “shocking your senses“, e che offre infinite inspo di moda e beauty da cui farsi conquistare.

Veronica Ferraro è di quelle che vive la moda a 360 gradi, l’adora, l’indossa, la fotografa, la interpreta attraverso i suoi scatti di street style e la segue alle sfilate facendo chilometri (non necessariamente a piedi!) cambiando numerosi abiti e acconciature.

Per Glamour Veronica, ambasciatrice L’Oréal Professionnel per la colorazione tono su tono Diarichesse, ha tradotto in cifre la sua Milano Fashion Week, quando è stata assistita dalle mani magiche di un hair stylist di L’Oréal Professionel, Graziella Cassanelli, per essere sempre photo-ready.

Ecco la sua fashion marathon di 5 giorni in cifre:

«18 cambi d’abito,

8 cambi d’acconciature,

2 hair bun creati,

2 code sfoggiate ,

50 forcine usate,

200 vaporizzazioni di lacca fatte,

10 vaporizzazioni di profumo al giorno,

2 snack al giorno consumati,

2,5 litri almeno d’acqua al giorno bevuti,

10 cambi di scarpe in totale,

9 sfilate viste,

infiniti ciao cara/caro detti,

4 feste,

pochi baci dispensati, Giorgio (il fidanzato) non mi ha seguita tanto :( ,

15 ore di sonno in totale in 5 giorni!,

1 sola idea nuova è venuta,

28 post su instagram lanciati,

28 filtri Instagram usati,

3 selfie scattati,

2 look da sfilata preferiti, il total look rosso di Gucci e i pantaloni di pelle verdi di Trussardi,

1000 calorie bruciate,

pochi passi fatti, avere l’autista per la FW mi ha salvato!

0 taxi presi ,

20 ore di lavoro e divertimento in media su 24!

10 tazze di caffè bevute!»

Per un totale di oltre 2.512,5 momenti di stile vissuti.