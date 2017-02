I tagli che fanno sembrare i capelli più folti

«Il taglio è strategico per migliorare l’aspetto dei capelli», esordisce Fabrizio Lepri, proprietario del Lepri Lifestyle Salone & Spa per Aveda a Milano.

«Chi li ha sottili e diradati deve tremare se vede il parrucchiere tagliare con la punta delle forbici e non a lama dritta o addirittura con il rasoio! Sono metodi che tolgono materia, peso ai capelli e dall’effetto crespo assicurato».

LE TECNICHE

«Il bob dalla gradazione dietro la nuca, come quello iconico di Anna Wintour, è perfetto per i capelli fini e lisci. Dà sostegno, facendoli apparire più voluminosi. Le variazioni con nuca scoperta, lunghezza medio-corta o con ciocche anteriori più lunghe non cambiano il risultato».

«Anche le scalature cosiddette “rotonde” più corte avanti e più lunghe dietro e dalla punta piena si adattano alla perfezione ai long bob che arrivano alla clavicola. Ma anche ai tagli lunghi, per chi si ostina a farli crescere nonostante i capelli siano fini e diradati. Valorizzano il volume e creano un leggero movimento facendoli sembrare più folti».

LA FRANGETTA

«È sempre una scelta difficile, ancor di più per chi ha i capelli sottili. La regola per portare la frangetta è: deve essere piena e dritta, tagliata con la lama e non con le punte delle forbici. No quindi all’effetto sfoltente o dentelé».

LO STYLING

«Meglio asciugarli al naturale senza forzare l’ondulazione dei capelli. Se i capelli hanno le scalature rotonde vanno asciugati indietro, con le ciocche che si aprono, per massimizzare l’effetto ottico di aumento della massa»». Sia che si tratti di un bob che di un lob, vale la pena scegliere un conditioner ultra-idratante che renda i capelli visibilmente più spessi, come Invati™ Thickening Intensive Conditioner di Aveda. Contiene un’altissima percentuale di oli naturali e burri per migliorare la consistenza al tatto. Adatto anche a quelli lunghi e con round layers, meglio se nella versione leggera Invati™ Thickening Conditioner, dalla capacità di ispessire i capelli grazie a una miscela di semi di guar, di palma e di ingredienti derivati da semi d’uva.