A cosa non rinuncia mai chi ha i capelli lunghi, anche se sceglie green

Partiamo dal presupposto che il lungo è bello se è bello. Perché i capelli alla Rapunzel sono come la coda del pavone, quel dettaglio che aggiunge alla bellezza una connotazione mozzafiato. Non c’è niente di più seducente di quel ciuffo che cade un po’ così, di quelle ciocche che rivelano il viso come un sipario che si apre solo nel momento giusto. Lanciano segnali inconsci di femminilità e di fertilità, gli stessi che si trasformano nella magia di un good hair day, quando il sex appeal di una donna è al top.

Chi punta sul lungo non può esimersi dalla responsabilità di mantenere il benessere dei propri capelli, cercando di danneggiarli il meno possibile, curandoli in modo consapevole per averli sani, morbidi e luminosi nel lungo termine. Senza queste caratteristiche sarebbero come una torta senza la ciliegina, come Jessica Rabbit senza sex-appel. Non stupisce allora che siano soprattutto le donne dai capelli lunghi a optare per prodotti gentili, green, con ingredienti di derivazione naturale, senza siliconi e altre sostanze che a lungo andare minano la loro forza, vitalità e, quindi, il loro quoziente sensuale.

Nella lista delle loro priorità di sicuro non possono mai mancare:

PUNTE SANE, PIENE E NON SFIBRATE- per non dover essere schiave delle forbici. In quest’ottica ridurre la frizione sul cuscino mentre si dorme, raccogliendoli in un foulard di seta o in una treccia morbida è di grande aiuto, come curarli con prodotti dagli ingredienti naturali e nutrienti per evitare la minaccia doppie punte.

GIUSTO EQUILIBRIO DI PESO TRA RADICI E PUNTE – perché chi ha i capelli lunghi di solito soffre per l’inaridimento delle punte e l’oleosità delle radici. E magari ha scoperto i benefici di shampoo delicati, con un basso livello di tensioattivi, perché non è sempre la migliore detersione quella che fa schiuma. Anzi, se è meno aggressiva ha più possibilità di rispettare le esigenze per entrambe le parti del capello, garantendo che il lavaggio non porti via in modo eccessivo gli oli naturali che lo proteggono e lo mantengano perfettamente idratato.

MORBIDEZZA E FACILITÀ NEL PETTINARLI – niente di peggio dover fare i conti con l’effetto frizz sempre in agguato, anche solo quando si passa pettine o spazzola tra le ciocche e le temperature diventano più umide. Anche il tatto vuole la sua parte.

LUMINOSITÀ – è la parola d’ordine per chi ha deciso di far crescere i capelli, perché piuttosto che averli lunghi e senza riflessi tanto vale tagliarli. E a fare la differenza non è tanto il colore, ma la capacità che hanno i capelli di riflettere la luce. Quindi il must è corteccia dei capelli chiusa e liscia per avere una superficie in condizioni ottimali per brillare.

LEGGEREZZA E VOLUME – quando i capelli crescono e aumenta la massa, entra in ballo la fisica, e i capelli sotto l’effetto della gravità si appesantisco. La vaporosità, ovvero quel po’ di volume naturale che li faccia svolazzare al primo alito di vento, sono segnali di capelli sani. E solo se si opta per un detox dal silicone è possibile evitare il sedimentare di sostanze che stratificandosi sui capelli mettono a rischio la loro leggerezza.

