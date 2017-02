Acconciature romantiche per San Valentino

Per la serata più romantica dell’anno, una volta deciso l’abbigliamento e il trucco, bisogna pensare ai capelli: soprattutto in quest’occasione vale la pena stupire il proprio innamorato con un look diverso dal solito.

Senza esagerazioni e cambiamenti radicali: le acconciature romantiche di San Valentino devono rispettare il mood della giornata, quindi devono essere femminili, ma con un tocco di sensualità.

Un consiglio: per fissare al meglio quella che avrete scelto, dotatevi di una buona lacca professionale, come Infinium di L’Oréal Professionnel: ha tenuta fessibile, ma forte e duratura, in più è caratterizzata da una nuova formula che consente una diffusione ultra-sottile e un fissaggio istantaneo.

Trecce rivisitate

La treccia, per chi ha i capelli lunghi, è spesso una pettinatura di tutti i giorni, ma per San Valentino si può puntare su alcune varianti, per esempio la treccia laterale, che lasci un lato del viso completamente scoperto e tenuta un po’ morbida, ad incorniciare l’altra parte.

Oppure scegliere la variante a coroncina, che trasforma la pettinatura in un raccolto più particolare del solito.

Lo chignon asimmetrico

Un altro evergreen delle acconciature è il classico chignon da ballerina, che per la festa degli innamorati perde un po’ di rigidità e si trasforma: basta raccogliere i capelli più in basso del solito, ad altezza delle orecchie, e magari spostarlo più a lato. Potete anche intrecciarlo, per dare maggiore originalità.

Il raccolto romantico

C’è una via di mezzo tra le pettinature raccolte rigide, stile cerimonia, e quelle casual che si fanno infilando una matita per raccogliere i capelli: l’idea è quella di un raccolto che sembri un po’ spettinato, con accessori preziosi (o un semplice fiore) al posto delle anonime forcine e con qualche ciocca che sfiori la nuca. L’effetto sarà femminile e molto sensuale.

Capelli sciolti

Gli uomini, in genere, associano i capelli sciolti, meglio se lunghi, alla femminilità. Se la chioma è lunga o medio lunga, potete anche optare per questa soluzione, magari aggiungendo delle onde o dei ricci per movimentarla.

In alternativa, se la lunghezza extra e il volume lo permettono, si può scegliere una coda alta super liscia che metta in evidenza il viso ma che faccia ricadere i capelli sulle spalle.

Per chi ha i capelli corti

Anche i tagli corti si prestano a un look romantico: lisci o ricci che siano, devono essere lucenti il più possibile. Via libera anche agli accessori: mollettine con brillantini (in questo caso, attenzione a non eccedere se portate anche degli orecchini pendenti), fiori, cerchietti di strass o nastri di raso.

La regola degli accessori

Anche nelle pettinature per capelli lunghi si possono aggiungere nastri, cerchietti, etc. Con qualche attenzione, che vale per tutte: non esagerate con gli accessori e, soprattutto, sceglieteli in modo che non facciano a pugni con il vestito, gli orecchini e il look d’insieme.