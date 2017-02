Cosa vuol dire quando la bellezza parte da dentro

Diciamo la verità, quando si dice la vera bellezza non è quella esteriore ma quella che viene da dentro, sopraggiunge spontaneo il commento “e con i geni come la mettiamo?“

È vero che ci sono donne che a tutte le età continuano a irradiare bellezza, l quarantatreenne Jennifer Lopez è una di queste e anche Elle Macpherson che a cinquantadue anni non ne dimostra neppure la metà. Eppure per cogliere il vero senso della frase senza dubbio bisogna andare oltre la superficie. Perché l’aspetto esterno è solo un ingrandimento di quello che non è visibile agli occhi.

- Inutile dire che la regola n. 1 è avere un atteggiamento di self-love verso se stessi, che proietta immediatamente un’aura positiva all’esterno. Ascoltandosi, ascoltando le proprie esigenze e il proprio corpo.

- Nutrendolo nel modo giusto a seconda dei bisogni, con una dieta ricca di verdure e fibre provenienti da ingredienti stagionali, in modo da mettere il corpo in armonia con il bio-sistema. Questa attenzione non solo dà benefici agli organi interni, ma alla pelle e ai capelli che ricevono così l’energia giusta.

La sensibilità verso se stesse è il detector che abbiamo per captare i segnali che lancia il corpo quando richiede aiuto. I capelli sono tra i primi a mostrare segni di stress e di fatica (da trattamenti chimici, meccanici e altro) apparendo, rovinati, assottigliati, dalle punte sfibrate e non più morbidi o facili da pettinare. In questo caso stanno dicendo che necessitano di un intervento.

Ecco che scegliere un rituale che agisce dall’interno e che non aggiunge soltanto qualche ritocco cosmetico sulla fibra capillare, diventa lo strumento per raggiungere l’obiettivo finale della bellezza che parte da dentro.

Il servizio Activia Nuova Fibra di Kemon (la linea dalla tripla certificazione green) da fare in salone dopo una consulenza personalizzata, agisce sui capelli quando sono assottigliati e hanno perso lo “smalto”, ovvero sono opachi, ingestibili, danneggiati. Ricostruisce la struttura interna contenuta nella corteccia esterna, donando forza e vitalità, con una sinergia di ingredienti di origine naturale racchiusi nel Bond Creator Complex, tra i quali l’idrolizzato di proteine d’amaranto, ricco di un aminoacido essenziale carente negli altri cereali, la lisina, di cui è composta la cheratina e l’estratto di alga rossa, definita organismo costruttore, perché capace di edificare in natura intricate rocce sedimentarie, dalle proprietà di regolarizzare la produzione di cheratina.



Il trattamento ricostruisce i ponti disolfuro che costituiscono la fibra interna dei capelli, che se danneggiati, non mettono i capelli in condizione di ricevere alcun trattamento, una colorazione per esempio, essendo a rischio rottura.

Il sistema di ristrutturazione parte con l’applicazione di un siero Actyva Nuova Fibra Serum da lasciare in posa 15 minuti, poi senza risciacquare si passa alla maschera Actyva Nuova Fibra Mask da tenere su solo 5 minuti. Se necessario si può procedere con Actyva Nuova Fibra Cream, che aiuta a districare e lucidare i capelli post lavaggio. I benefici del trattamento di ricostruzione possono essere prolungati con l’utilizzo a casa di Actyva Nuova Fibra Shampoo, seguito dall’applicazione della maschera e della crema senza risciacquo.