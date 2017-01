Natura e hi-tech per capelli stress-free

Spesso i successi sono il risultato di tentativi, il prodotto di intuizioni che conducono a trovare soluzioni alternative. O a volte derivano dal recupero di credi vecchi come il mondo, per esempio trattare la natura come una farmacia a cielo aperto, da sempre motto degli indigeni della foresta pluviale che si curano con ciò che trovano nel loro habitat. Eppure, per quanto possa sembrare strano che un approccio del genere sia efficace oggi, Kemon, il brand che utilizza attivi green e high-tech per la cura dei capelli nel settore professionale, vince la sfida, grazie a un matrimonio felice tra natura e ricerca scientifica.

È il 1959 quando Partenio Nocentini, rappresentante di cosmetici, e sua moglie Amalia Gentili, parrucchiera, creano prodotti professionali per capelli attingendo contemporaneamente gli ingredienti dal territorio di San Giustino in Umbria e dai laboratori scientifici, per il massimo delle performance.

L’intuizione della coppia sin dal primo giorno -offrire prodotti che tolgono lo stress, quindi gli effetti collaterali, alla cura dei capelli- ha fatto nascere formule così delicate per cute e capelli che in alcuni casi possono essere utilizzate per la pelle. È quello che è avvenuto per quella delle colorazioni di Kemon, che nel cuore ha lo Yo Complex, una base di yogurt, lino e calendula di agricoltura biologica, utilizzato anche nella nuovissima Yo Hand Cream, appena lanciata e arricchita di olio di mandorle dolci ed elicriso.



Una missione che firma il DNA del marchio sin dalle sue origini. I primi due prodotti agli albori della storia Kemon l’allora Cramer, sono stati Tea, una crema rigenerante proteica e Urens, un elisir anticaduta all’ortica. Di questi due precursori della rivoluzione green per capelli, Urens, è stato determinante nella svolta del brand made in Umbria, che si è fatto notare per il suo manifesto nature meets science. L’ortica urens, il principio attivo del succo puro di ortica dalle proprietà stimolanti, utilizzato nei secoli come erba medicinale contro calvizie, riniti e con altre applicazioni curative, unito al pantenolo si è rivelato efficace contro forfora, eccesso di sebo e prevenzione della caduta dei capelli.

Kemon, che oggi ha un portfolio ampio di prodotti e risonanza internazionale, risponde con alta performance e un soft touch a tutte le esigenze dei capelli dalla colorazione, alla cura, allo styling con un obiettivo in testa: proteggere la loro natura e nel modo più delicato possibile. Con il trend green al suo picco nel 2017 il brand ha il pedigree per diventare il punto di riferimento per chi già abbraccia un lifestyle consapevole ed ecologico, ma anche per chi a questa visione intende avvicinarsi senza rinunciare ai risultati.

Tra i suoi fiori all’occhiello per innovazione c’è la linea Yo Color System, senza ammonica, PPD o para-fenilendiammina una sostanza allergizzante utilizzata come pigmento, che si divide in Nayo Color System specifico per la copertura dei capelli bianchi con risultati eccellenti e massima delicatezza (84 nuance). Nel cuore della formula lo Yogurt Complex, yogurt, calendula e lino, vero e proprio trattamento ricostituente per i capelli. Yo Green Color System per le colorazioni tono su tono che allo yogurt aggiunge miele e altea che esalta la brillantezza( 33 nuance). E Yo Cond Color System un riflettente che dà estrema morbidezza ai capelli, con yogurt abbinato a bambù e proteine del grano ristrutturanti e riparatrici (11 nuance).

Anche Actyva è un esempio più brillante del connubio natura e tecnologia. Una linea di rituali che utilizzano ingredieti hi-tech insieme a quelli di origine naturale per la creazione di prodotti responsabili. Tre le certificazioni green: Love Nature per la tutela dell’ambiente e la salute dei consumatori, ICEA Vegan che certifica il non utilizzo di materie prime anche ausiliarie di origine animali o OMG e l’ultima per il packaging in una plastica non derivata da petrolio ma da canna da zucchero, Green PE.