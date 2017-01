Il “social lob”, la versione di Emily Ratajkowsky del taglio del 2017

Sfoggiato da Emily Ratajkowsky ai Golden Globes 2017 è il taglio di media lunghezza dalle onde morbide, leggermente scalate e texturized, che sta conquistando le star. Ad una ad una abbiamo visto spuntare le foto del nuovo haircut sui profili Instagram delle celebs, diventanto la star indiscussa dei social. Scorto anche sulle passerelle della primavera/estate 2017 è la reinterpretazione del classico lob pari.

«Emily Ratajkowsky, la super top del momento, seguitissima sui social, sicuramente la più cercata e in ascesa negli eventi mondani è l’ultima a convertirsi al long bob. Morbidissimo e impreziosito da onde sinuose che sfiorano leggermente le spalle conferma che anche nella prossima stagione le medie lunghezze saranno le protagoniste del look femminile», spiega Mauro Galzignato, Direttore artistico Collezioni Kemon.



«Un trend tutt’altro che noioso, perché permette di sbizzarrirsi in molteplici styling, dal liscio voluminoso, al riccio più spettinato, alla versione di Emily, con effetto vissuto e non glossy che si ottiene con un prodotto texturizzante come il Salty Mist di Kemon. Ha una colorazione intensa, ma con l’arrivo della bella stagione può lasciare spazio alle sfumature più chiare sulle punte, come se colpite dai primi raggi di sole».

Guardate nella gallery le altre star che hanno scelto il social lob.