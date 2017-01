I prodotti naturali per capelli di cui bisogna sapere

Anche le silicone-addicted prima o poi dovranno ammettere che “naturale” non vola dire “non efficace”. Perché il trend olistico, sostenibile, green, è ormai così imponente nel settore benessere -include non solo salute ma anche bellezza- che le ricerche scientifiche applicate alla natura sono diventate sempre più sofisticante, amplificando le performance dei brand organic.

C’è solo da guadagnare nell’utilizzare un prodotto di questo tipo perché prima di tutto la cute non si irrita. Quindi il “terreno” in cui nasce il bulbo capillare è protetto e trattato con il massimo rispetto creando un ambiente per la vita del capello in condizioni ideali di salute e bellezza.

Basti solo sapere che:

-Gli shampoo e i balsami tradizionali contengono sostanze chimiche sintetiche che possono seccare la cute.

- La schiuma morbida che questi producono e il profumo delizioso che hanno sono dovuti a sostanze a base di solfato, alcool, silicone, parabeni.

- I prodotti naturali in alternativa contengono vitamine e oli che nutrono naturalmente i capelli rendendoli sani e più belli.

- Le formule green non avendo sostanze chimiche non nuociono al corpo e neppure all’ambiente.

Per iniziare una nuova vita responsabile nel 2017 la prima svolta può essere convertirsi a un brand naturale. Guardate nella gallery una selezione di prodotti green.