I regali ricevuti a Natale di cui non potrai più fare a meno

È stato un Natale magro o potete reputarvi fortunate per aver ricevuto i balocchi beauty che migliorano la vita? Se Babbo Natale, o chi per lui, vi ha regalato la nuovissima Spazzola Elettrica Lisciante BELLA#FASHION by Beppe D’Elia ha pensato anche a tutto il tempo che avete buttato via fino ad ora per creare l’aplomb perfetto. Perché con questo tool in pochi minuti e senza danneggiare i capelli il liscio diventa facile e veloce. Chi l’ha scelta per voi deve volervi davvero bene e ha voluto donarvi un hairstylist-à-porter, da tirare fuori all’occasione per rimettere a posto la testa. Benvenute nella community, allora, e se volete condividere la vostra gioia per averla ricevuta, ecco gli hashtag ufficiali: #bella#fashion, #effettoliscioimmediato.

Ma la lista continua. Avete in attivo anche il kajal super-cremoso lanciato dalla sig.ra Beckham che rende lo smoky eyes un gioco da ragazzi, o il profumo che vi trasforma in una bomba di femminilità, o la maschera in materiale gelatinoso che ristora e rimuove visibilmente lo stress dal viso, e la terra illuminante di cui tutti parlano, ma anche l’immancabile rossetto liquido mat e nude, tormentone del 2016, per non parlare poi del rituale capelli per averli morbidi come la seta (solo per siliconi addicted, questi sono deluxe, tanto non hanno mai fatto male a nessuno), e della spugnetta super-social Beauty Blender, o della crema corpo che sembra burro e, per finire, del bagnoschiuma che rilassa come una lezione di yoga?

NO!!!?

No problem, nella nostra gallery vi consigliamo dove trovare questi prodotti magici per iniziare il 2017 con il beautycase giusto.