Ora c’è un modo per assicurare i capelli quando si fa il colore

Come il 99% delle donne sono dipendente dalla colorazione. Non che mi avventuri in sperimentazioni audaci, non faccio parte della posse dei colori pastello, ma pur restando nella safety zone dei castani, i miei capelli subiscono lo stress da trattamenti chimici in media ogni 4 settimane. E me ne accorgo perché al tatto diventano sempre meno corposi.

All’ennesimo servizio colore -questa volta all’Accademia a Toni&Guy di Milano dove ho scelto un trendy chocolate burgundy castano con sfumature cherry- ho investito in ciò che descriverei una polizza a vita sui capelli, Smartbond di L’Oréal Professionnel, un additivo da aggiungere al colore che garantisce il loro benessere a lungo termine. Perché credo nel principio “prevenire è meglio che curare”.

«Sia che si faccia una decolorazione, sia un colore scuro, nel processo i capelli vanno svuotati dai pigmenti», mi spiega Francesca Maggi dell’Accademia Toni& Guy. «Diventando più fragili e più soggetti a ossidazione, tinta dopo tinta, si assottigliano, risultano più crespi e porosi o il colore è più soggetto a virare nell’arancio. Con l’aiuto di Smartbond si può prevenire che tutto questo accada e soprattutto proteggere la struttura, senza effetti collaterali, ma solo con benefici».

«È un po’ come mettere un integratore sui capelli. Un mix di acido maleico anti-radicali liberi , l’ antiossidante ingrediente principale di Smartbond nella fase 1, e ceramidi, costituite di aminoacidi e contenute nella crema della fase 2, da usare prima dello shampoo e dopo avere sciacquato il colore. Poiché anche la cheratina di cui sono fatti i capelli si compone di aminoacidi è come aggiungere alla fibra capillare qualcosa di simile a sé che agevoli l’autoriparazione della sua struttura svuotata».

Con 10 minuti in più di posa e senza alcuna alterazione dell’intensità del colore finale, mi sono ritrovata con capelli più morbidi, più pieni e decisamente più brillanti.

Un risultato che posso continuare a mantenere e a potenziare a casa tra un colore e l’altro con il conditioner Smartbond, la fase 3, da fare ogni settimana.

Se il vostro hairstylist ci tiene al suo lavoro, perché vuole continuare a colorare in tutta sicurezza chiome sane anche osando colori shock e voi volete mantenere la libertà di cambiare testa senza fare danni, Smartbond è l’assicurazione su cui investire per vivere il colore dei capelli come il make-up, cambiandolo tutte le volte che volete.