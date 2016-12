Come fare lo chignon effetto torchon

Lo chignon, una di quelle acconciature più versatili e semplici da realizzare. Da portare di giorno in stile messy, con ciuffi disordinati e morbidi, o di sera, in una versione più elegante e impeccabile(guarda la gallery per ispirazioni chignon day to night) .

Cosa vi serve:

1. spazzola, codino e forcine;

2. HUILE SUPRÊME, il trattamento disciplinante per capelli secchi, spessi e ribelli;

3. PHYTOKERATINE SIERO, riparatore per capelli rovinati e con doppie punte;

4. PHYTOLAQUE MIROIR, la lacca vegetale alla gomma lacca.

Perfetto con un look casual chic o con un abito, lo chignon effetto torchon basta iniziare con una coda media e arrotolare i capelli divisi in ciocche, fissandole alla fine con alcune forcine.

Beautyreporter: Nayla Carvalho