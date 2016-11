Capelli ricci: i tagli giusti

Riccio è bello, ormai l’abbiamo capito bene ed io, da riccia, non posso che esserne felice! Tramontata la tendenza spaghetto a tutti i costi, le teste mosse e ricce sono finalmente libere di mostrarsi in tutto il loro splendore.

Ma quali sono i tagli più adatti alle chiome leonine?

Ovviamente i ricci non sono tutti uguali, così come le forme del viso e, come regola generale, i capelli ricci andrebbero tagliati da asciutti. Ogni ricciolo ha un suo taglio quindi.

Vediamo quali sono: per il ricciolo stretto, tipo truciolo, è perfetto il taglio afro, una delle tendenze più in voga, adatto a chi non vuole passare inosservata. Oltre al tipo di riccio è importante che il capello sia corposo, dato che necessita di volume naturale per ottenere il tipico effetto sparato. Perfetto per visi rotondi o quadrati, i visi allungati invece potrebbero per effetto ottico sembrare ancora più lunghi, per contrasto con il volume della chioma che tende verso l’alto. In alternativa si può optare per un taglio scalato che alleggerisce il volume.

Per il ricciolo morbido il taglio medio-lungo e lungo è l’ideale. Il taglio alle spalle è perfetto soprattutto per i visi squadrati dove i volumi sono armonizzati, con riccioli che addolciscono tratti decisi, come una mandibola robusta, e il viso acquista dolcezza e femminilità. Per i visi allungati, il taglio lungo non è controindicato, anzi, il movimento e il volume donati dai riccioli sono quello che ci vuole per riequilibrare le proporzioni. In questo caso l’ideale è una frangia morbida e rada, che “accorcia” il viso.

La frangia, di grande tendenza per i tagli invernali, con i ricci non deve essere troppo corta. I capelli ricci, essendo elastici, prediligono frange lunghe e sfilate. Belle anche le frange scalate o girate da un lato del viso.