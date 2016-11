Capelli colorati: scopri l’effetto (wow) dei capelli neon!

Una luce fosforescente attira la mia attenzione: sono i capelli neon creati dall’hair artist Guy Tang con i colori Kenra Color Neon Collection. Un effetto davvero notevole scovato girovagando su Facebook!

Il trend dei capelli neon impazza sulla rete già da un po’ con gli hashtag #neonhair e #glowinthedarkhair: ciocche coloratissime fluorescenti che prendono vita e si accendono come per magia grazie alle speciali pigmentazioni studiate per brillare con le luci soffuse.

Guy Tang ha lanciato una sfida a tutti quelli che vogliono provare a creare arte sulla propria testa o sulla testa di qualche cliente che ha il desiderio di sperimentare. Basterà acquistare i colori Kenra, produrre e postare il risultato su Instagram o Facebook utilizzando gli hashtag #NeonMania e #NeonHairBattle spiegando colori e tecniche utilizzate. I finalisti voleranno a Los Angeles per la sfida finale!

Volete provare a mettere dei tocchi fluo nella vostra chioma senza necessariamente partecipare alla sfida di Guy?

Come farli? Se avete voglia di provare un colore forte, provate con piccole porzioni di capelli: solo le punte, o le radici, le ciocche di capelli più superficiali o (come vuole la moda adesso) quelle più nascoste per un effetto sorpresa: quest’ultimo si chiama effetto camouflage: il colore parte dalla radice, ma ricopre i capelli sotto, come quelli del contorno del viso, e si vede solo quando si muovono i capelli o quando si raccolgono i capelli in una coda; interessante perché lascia molta libertà di mostrare il colore solo quando e come si vuole.

Quali colori scegliere? Optate per il rosso, il fucsia e il viola se partite da una testa scura, scegliete invece il rosa, il lilla e tutti i colori pastello su capelli chiari.

Provate a cercare le colorazioni del marchio Manic Panic o i gel semipermanent lavabili con lo shampoo by Stargazer nei colori Neon, Glitter, Fluo, Metallic.

Buona sperimentazione!