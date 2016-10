Hot trend: effetto glow sui capelli, con l’hair strobing

«Si tratta di un metodo a mano libera per creare look su misura che esaltano la bellezza di ogni donna», chiarisce Andrea Larosa per L’Oréal Professionnel, che nel suo salone torinese propone la versione personalizzata dell’hair strobing, che si chiama Highlight Larosa.

«Il principio è rispettare la base naturale di ognuno e schiarire alcune ciocche, lavorando su radice, lunghezze e punte con tutta la palette di colori, i biondi, i castani e i toni rainbow. Il miglior risultato si vede sui capelli sani, per questo se intervengo sul colore Smartbond di L’Oréal Professionnel è uno step imprescindibile. L’additivo che si aggiunge alla miscela per schiarire o per colorare protegge i legami di cheratina della fibra capillare in modo da non danneggiare i capelli durante il processo».

«Con l’hair strobing non si ricorre a taglio e chiaro scuri per esaltare il volto, come si fa con l’hair contouring, gli stessi risultati si ottengono solo con un colore su misura», proprio come se si applicasse un prodotto che regala un effetto glow sul viso che ringiovanisce e illumina. Hair strobing è quindi il nuovo anti-ageing? Perché no. L’ultima ossessione del red carpet applicata ai capelli può trasformare il volto.

«L’abilità del colorista nel posizionare le schiariture nei punti giusti è strategica per ottenere un colore in 3D che armonizza il viso e dona quell’effetto luminosità tanto ricercato nel make-up. Perché prerogativa del nostro Highlight Larosa non è l’uniformità, piuttosto le tante sfaccettature per correggere dove è necessario, tenendo conto delle variabili individuali. E che solo una colorazione free style riesce a realizzare».

Come?

«Poche regole sui chiaro scuri bastano per fare la differenza. Per snellire un viso tondo bisogna scurire intorno all’ovale e schiarire le punte. Su uno allungato il tono più scuro va sulla parte bassa delle lunghezze e quello più luminoso sulle ciocche di contorno -zigomi, occhi, fronte- per creare l’illusione ottica di un viso più aperto. Quando il focus sono gli occhi, i capelli che incorniciano la fronte devono essere di uno o due toni più chiari. Gli zigomi, invece, si esaltano illuminando le ciocche ai lati del viso, tra occhi e zigomi».

Gli abbinamenti di colore più trendy di stagione?

«Per i rossi base ciliegia e schiariture rosa shocking. Per il biondi l’accostamento più quotato è nocciola & miele, mentre sui capelli castani va tantissimo il contrasto marroni caldi e freddi o texture glossate e mat».