Archiviata definitivamente la bella stagione e messi da parte costumi, shorts e sandali ciò che ci interessa adesso è affrontare l’inverno con le sue temperature basse ed il clima gelido, ma perchè non farlo con stile, magari rinnovando lo styling ai capelli?

Le tendenze per l’Autunno-Inverno 2016/2017 sono davvero tante, ma per dare un vero e proprio twist al proprio look si può scegliere tra i tanti tagli capelli corti proposti anche in passerella.

Tra i tagli capelli corti per questa stagione si riconfermano i pixie cut da portare in modo scalato soprattutto se si hanno capelli molto lisci, inoltre la moda suggerisce un trend di stagione, il bowl cut, meglio conosciuto come taglio a scodella.

Per chi possiede, invece, i capelli ricci o mossi, può optare per un taglio swag, stile anni ’80, con il ciuffo superiore in primo piano e molto voluminoso, movimentato da una serie di sfilacciature ad hoc.

Per le più coraggiose e per chi vuole osare torna in auge il semi-rasato, capelli in pieno stile boyish con la parte inferiore più corta rispetto a quella superiore, un look ispirato allo styling maschile ma che riesce ad avere l’effetto “WOW” anche su tante donne .

Se non si vuole puntare a risultati estremi ma semplicemente cambiare, tra le altre tendenze di tagli di capelli corti c’è il bob vintage, ispirato agli anni ’20; capelli lisci che arrivano appena sotto al mento con la frangia netta, simmetrica, corta e dall’allure estremamente elegante.

Pronte a cambiare?

