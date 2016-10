Hot trend: capelli dai colori metallici

/ -



















Dopo i rainbow hair, i pastel colors, le tinte neon e tutte le sfumature di rosa che hanno conquistato le nostre teste, avevamo bisogno di colori metallici come quelli delle macchine? Secondo l’hair artist Guy Tang, di base a Los Angels e con un seguitissimo canale su YouTube, che da oltre dieci anni trasforma i capelli di fashion e beauty editor, blogger, celebrities in chiome arcobaleno, sì. Già l’anno scorso aveva lanciato l’argento e il viola metallizzato, in aprile il bronzo e adesso la palette si è ampliata permettendo a qualsiasi hairstylist di creare capelli che si ispirano ai metalli più luccicanti.

La sua linea disponibile nei saloni si chiama Metallic Obsession ed è per gli addetti ai lavori. Non che si possa comprare il colore e farlo a casa da sole, ma l’hairstylist di fiducia può decidere di seguire il trend Metal e proporre nel suo salone i prodotti della linea sviluppata per Guy Tang da Kenra Professional.

L’obiettivo di questo lancio, di qualche giorno fa in UK, è quello di catturare sui capelli i riflessi di luce dei diamanti. Per arrivarci bisogna partire da una base platino 10, il biondo di Taylor Swift per intenderci. E con l’aiuto di trattamenti come Olaplex, Smart Bond di L’Orèal Professionnel, Oxilock di Jan Paul Mynè, il nuovo Protection Cheveux Complexe di La Biosthetique, che proteggono i capelli durante la decolorazione, procedere a creare tonalità glossate e riflettenti come fogli di alluminio.

Un’altra opzione nel già variegato mondo delle trasformazioni radicali per capelli, to handle with care.