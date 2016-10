Splashlight capelli: che cos’è?

Dopo il suo debutto nel 2014, ecco tornare di moda questa tecnica newyorkese, poi importata anche da noi, ad opera dell’ hairstylist Azuna Friedman.

Lo splashlight è un metodo che serve a decolorare parzialmente i capelli tanto da donargli un’effetto simile ad un raggio di luce o sole ( da qui il nome che ne deriva) che colpisce la chioma.

La decolorazione, come sostiene Azuna, avviene schiarendo una parte orizzontale creando questa sorta di raggio di luce che colpisce i capelli ad una specifica angolazione.

La decolorazione avviene dunque per strati iniziando dalle radici di alcune ciocche fino alle parti più esterne. Il risultato? Un effetto che possa donare movimento ai capelli e allo stesso tempo, luminosità al viso. Inoltre, avendo questo tipo di colorazione una lunga durata, non bisogna necessariamente ritoccarlo, eccetto in caso di capelli bianchi da coprire.

Alcune star come J. Biell o N. Portman, hanno optato per avere un mix tra questa tecnica e quella ombré per dei nuovi originali look.

Lo splashligh, se realizzato bene, va benissimo a tutti i colori di capelli. Se per esempio avete una chioma bionda, potete optare per nuances più chiare rispetto alla base. Sui capelli castani invece è ok, con riflessi sul miele, sabbia, ecc, ma non è affatto male su castano cioccolato o addirittura nero.

Mi raccomando, se volete fare questa tintura, siate molto sicure perché altrimenti coprirla subito con una tinta molto scura potrebbe essere molto difficile!