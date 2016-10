Come e quando pettinare i capelli

/ -

































Capelli ricci, chi li ha odia l’effetto crespo. Per evitarlo i capelli non devono essere pettinati da bagnati ma prima dello shampoo, i nodi vanno via e si evita l’effetto frizz. Usando un prodotto districante pre-shampoo e un pettine a denti larghi, i capelli si liberano dagli ingorghi e al momento dello styling, i ricci non si aprono ma rimangono compatti, morbidi e definiti.

Capelli fini sono portatori di un grande cruccio, l’assenza di volume. E l’effetto elettrostatico non va scambiato per un suo sostituto. Ecco perché non si devono pettinare da totalmente asciutti e soprattutto non con un pettine in plastica che li elettrizza. Piuttosto fatelo al momento dello styling, e per poco, a testa in giù, dopo averli ben tamponati con un asciugamano. Una spazzola dalle setole sintetiche dà volume alle radici. Ma meglio non esagerare arrivando ai 100 colpi di spazzola, l’eccesso di zelo potrebbe danneggiarli.

Capelli lisci o ondulati, a volte responsabili della sindrome da obsessive tidiness, della serie ‘per liberarli dai nodi me li strapperei dalla testa’. Un risultato che si ottiene senza ricorrere a misure drastiche, ma pettinando i capelli da asciutti con l’aiuto di un balsamo leave-in dalle punte alla radice -sì, avete capito bene in senso inverso al solito- per eliminare i blocchi, perché così il nodo non si stringe ma si scioglie.

Capelli spessi sono come paglia da ridurre in balla. Solo se bagnati e con l’aiuto di una maschera cremosa, da usare come districante, si può far scivolare il pettine o la spazzola per compattarli in una ponytail prima di procedere all’asciugatura. Per avere il volume sotto controllo e sventare il pericolo look ‘scopa’.