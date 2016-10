Tendenze capelli: torna il mosso

Dopo anni di predominio assoluto di spazzole, phon e piastre, torna alla ribalta il movimento. Non che il liscio sia scomparso, ma nel prossimo Autunno/Inverno prevarranno le chiome lunghe e ondulate, finto casual.

Sia per teste speciali, come quelle dei red carpet, che per il look di tutti i giorni, il mosso si scatena e non c’è da stupirsi: le pettinature morbide sono molto più facili da gestire di quelle lisce, soprattutto d’inverno con l’umidità e soprattutto da chi proprio liscia non è!

Vedremo tante teste ricce, stile afro, ma anche onde glamour e romantiche che ricordano le dive della vecchia Hollywood, e un mosso scompigliato, soffice o strutturato, da ottenere con la permanente o con i prodotti styling giusti.

Per avere più volume, se hai i capelli mossi, basta applicare sui capelli umidi una spuma per definire i ricci e asciugare a testa in giù con il diffusore.

Se invece i tuoi capelli sono lisci puoi usare sui capelli asciutti la piastra per ricci e poi passare le dita tra i boccoli per dare un effetto più naturale. Vedi qui per tanti altri consigli su come gestire i riccioli.

Oltre al lungo, tanti tagli medi; il bob lungo e mosso, (wob), è un vero must!

Torna anche il frisé, su tutta la testa , stile leonessa, o solo su qualche ciocca, un trend divertente e molto giovane, magari da riservare a una serata speciale.