I capelli bianchi invecchiano?

Sarah Gordon ha 51 anni, fa la giornalista economica al Financial Times e l’altro ieri con un articolo in cui confessava di essere passata ai capelli bianchi ha ottenuto più click che con qualunque altro pezzo della sua carriera: e già questo.

Dunque. Il dibattito sui social, alla macchinetta del caffè, agli happy hour, in redazione è stato subito acceso. Smettere di tingersi i capelli, liberarsi dalla schiavitù del parrucchiere una volta al mese e arrendersi al tempo che avanza è un atto di coraggio? Oppure, semplicemente, è pura arroganza? Fierezza? Follia?

Il tema è molto serio per una donna di mezzetà. La Gordon, che di business si occupa, lo sapeva bene. E, a un certo punto, le sue colleghe le hanno chiesto: «Perché vuoi sembrare più vecchia?». Lei ci ha riflettuto sopra e ha scoperto che gli uomini bassi ottengono meno promozioni di quelli alti e che le donne con i capelli grigi sono percepite come meno dinamiche delle altre. Dopodiché, se n’è infischiata. Perché: «Volevo ritrovare la vera me stessa o, almeno, il mio colore naturale».

Qualcuno sostiene che cedere al bianco abbia un che di eroico (ma nulla di erotico). E diventi una specie di tributo alle battaglie delle donne che negli anni Sessanta bruciavano reggiseni e invocavano il diritto di fare con il proprio corpo ciò che desideravano. Come se per dichiararsi neo-femminista, oggi, bastasse rinunciare alla tinta. «Però lasciare che i capelli bianchi si mescolino ai tuoi ha un doppio vantaggio: risparmi denaro e tempo. E il tempo che rosicchi alla tinta lo dedichi a una mostra o un film», suggerisce la collega Tricia che se ne va in giro felice da un anno con le sue onde d’argento.

«Mio marito, invece, mi ha confessato che i capelli bianchi agiscono su un uomo come un contraccettivo naturale», ci ha confidato Alice. Può essere.

Il fatto è, semplicemente, che ci vuole stile in ogni cosa che fai. Lasciarsi crescere i capelli bianchi non vi trasformerà in una donna potente ed elegante come Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale. E neanche farà di voi Daria Bignardi, il neo-direttore di Rai Tre che ha sorpreso tutti sfoggiando colpi di sole sale & pepe. Qualcuno potrebbe pensare che vi siete, improvvisamente, ammalate. O che avete perso la testa, perfino.

È certo che per cavalcare movimenti come #nomakeup, #nobodyshaming, #bodypositive ci vuole un’autostima alta come il grattacielo Pirelli. Più o meno. E lo scrive una che non si è mai truccata, d’estate indossa solo vestitini a fiori e preferisce Gidi Hadid a Kate Moss. Per dire.

È anche una questione di cura. Di te stessa e del tuo aspetto. Ma è pure una faccenda legata all’età: «No ai capelli bianchi finché non arrivi ai 60, altrimenti ti guardi allo specchio e vedi tua madre», proclama Alessandra, la nostra fashion editor. E aggiunge: «Comunque il taglio è tutto: deve essere corto, altrimenti sembri la strega bacheca». Giusto.

In ogni caso, sappiate che se deciderete di incanutirvi non farete lo stesso effetto che provoca George Clooney su una ventenne. E no, non dimostrerete “solo un paio di anni in più” come ha scritto Anne Kreamer in Going Gray, il saggio del 2007 in cui disquisiva sull’argomento. Dovrete vestirvi anche con più cura, scegliere colori decisi, forme precise. E anziché una liberazione potrebbe diventare quasi un secondo lavoro. Ne vale davvero la pena?