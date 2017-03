Aromaterapia anti stanchezza

Spunta il sole, gli alberi fioriscono, le giornate si allungano e si vorrebbe avere l’energia per fare mille cose. Invece ci si trascina fuori dal piumone con più fatica delle mattine di gennaio, si esce con la sciarpa fino al naso per evitare i pollini e l’umore si avvicina più al grigio del cielo invernale che ai panorami fioriti di marzo. Niente di strano, è solo la primavera.

Il momento dell’anno più desiderato paradossalmente arriva con un’altissima dose di stanchezza. La bella notizia è che per “curarla” può bastare un piacevole “aerosol” di profumi: l’aromaterapia con gli oli essenziali. Secondo Proust e, più scientificamente, secondo l’aromacologia – l’arte di abbinare le essenze vegetali attraverso i sensi e i ricordi – i profumi influenzano l’attività celebrale e il comportamento, tanto che le componenti naturali degli oli essenziali, coinvolgendo il sistema limbico, possono portare a cambiamenti fisici ed emotivi (ecco perché l’odore di un biscotto ci può far piangere dall’emozione).

Possono bastare quindi due gocce di olio essenziale nei diffusori di casa, nell’acqua calda del bagno (ma anche in un piattino da tenere al lato della doccia) o direttamente sulla pelle per cambiare umore. Come sceglierli? Gli ingredienti da cercare sono quelli dall’effetto tonificante e allo stesso calmante, perché allontanando stress e tensioni l’energia si ricarica. Tra questi, nell’erbario primaverile anti-stanchezza non possono mancare:

Arancio

Come il suo colore, arancione, anche il profumo del suo olio essenziale, adatto anche ai bambini, è legato all’energia positiva e all’ottimismo. Non a caso, nell’ayurveda il chakra legato alla vitalità (appena sotto l’ombelico) ha come riferimento l’arancione e in aromaterapia si stimola con l’olio di arancio. Risultato: l’umore sale e l’ansia scende.

Camomilla blu

Ricca di azulene, una sostanza in grado di contrastare gli effetti dell’istamina, la camomilla blu è ottimo rimedio contro i più svariati sintomi delle allergie da cambio di stagione. Stanchezza compresa: dal noto potere calmante, allontana malumori e irritazioni sciogliendo le tensioni nervose dalla testa e dai muscoli.

Geranio

Grazie al geraniolo, che modula la permeabilità della membrana cellulare, il suo olio essenziale decongestiona i tessuti, migliora la circolazione linfatica e promuove il riassorbimento dei liquidi in caso di ritenzione idrica e cellulite, eliminando le scorie. Purificare l’organismo significa infatti ricaricarlo.

Lavanda

Il famoso potere riequilibrante della lavanda (tutti i profumi anti-stress o che preparano al sonno sono a base di lavanda) rende la sua azione doppia, agendo sia come tonico che come sedativo. Calmando la mente e allontanando lo stress, aiuta sia a dormire e a rilassarsi (quando il fisico ha bisogno) che a essere più vivaci e meno stanchi.

Menta piperita

Rimedio casalingo per problemi di stomaco, dolori muscolari e mal di testa, questa varietà di menta ha il potere di migliorare la concentrazione, alleviare lo stress e combattere la stanchezza psio-fisica grazie alla sua azione tonificante.

Rosmarino

Dalle proprietà antiossidanti, l’olio essenziale di rosmarino ha un’azione tonico-stimolante sul sistema cardiocircolatorio, sul microcircolo e sulla circolazione cerebrale. Stimolando i reni (sede dell’energia vitale secondo la medicina cinese), è usato anche nelle cure di ringiovanimento perché tonifica corpo e mente, aumentando memoria e concentrazione.

Ylang Ylang

Stimola le ghiandole surrenali e la parte del cervello che produce endorfine riuscendo così a favorire il buonumore. Inoltre, creando una sensazione di pace e tranquillità, combatte l’insonnia, abbassa la pressione sanguigna e la tachicardia e allontana, stress, nervoso e tensioni.

























A utilizzare questi e altri oli essenziali è Aveda (dalla parola sanscrita “A” che significa “tutto” e “Veda” “conoscenza”) che con le sue formulazioni recupera la tradizione ayurvedica applicandola alla cosmetica. Grazie al suo Aveda Botanical Aroma Lab, Aveda seleziona gli ingredienti naturali e gli estratti da utilizzare per caratterizzare l’aroma dei suoi prodotti, sfruttando il potere degli oli essenziali puri per necessità specifiche. In particolare, a usare l’aromaterpia sono gli spray per il corpo della linea Chakra, l’olio da massaggio Blue Oil Balancing Concentrate e la linea per il corpo Stress-Fix (sfoglia i prodotti nella gallery sopra).