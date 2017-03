Il potere dell’olio di cocco: 3 utilizzi per la cura del vostro corpo

Le piante di cocco sono presenti nelle zone tropicali in Asia, Africa e America Latina e la presenza del frutto e dei suoi prodotti è inserita nella tradizione popolare già dai tempi antichi sia come alimento che come prodotto che genera bellezza e salute. L’olio di cocco si ottiene attraverso la spremitura a pressione della polpa essiccata della noce di cocco. La sua natura è termolabile ossia temperatura ambiente è di consistenza solida simile al burro e si presenta invece come forma liquida-oleosa quando la temperatura si alza sopra i 20 °C.

Usato in cucina per sostituire i grassi di originale animale, al suo stato solido può diventare un potente alleato di bellezza. Per questo voglio mostrarvi 3 modi in cui io faccio uso di questo prodotto 100% naturale per prendermi cura del mio corpo. Ovviamente faccio utilizzo di questo prodotto solo quando le temperature lo tengono allo stato solido perché in estate, trasformandosi in liquido, risulta praticamente impossibile utilizzarlo.

CONTORNO OCCHI. Dopo lunghe giornate piene di impegni, spesso alla sera mi ritrovo delle occhiaie e delle borse agli occhi molto accentuate. Perciò applico un po’ di olio di cocco picchiettandolo con la punta delle dita e le mie occhiaie risultano molto attenuate. CAPELLI. Una volta al mese mi piace fare un impacco con l’olio di cocco sulle lunghezze dei miei capelli. Grazie a questo impacco i miei capelli risultano più luminosi e lucenti. Come faccio? Applico una quantità abbondante di prodotto sulle lunghezze, lo tengo in posa per circa 1 ora e poi procedo con il normale lavaggio. CUTICOLE. Quando mi dedico alla manicure ed ho le cuticole molto secche, le massaggio con un po’ di olio di cocco risultando molto morbide e nutrite. Dopodiché con l’aiuto di un bastoncino in legno d’arancio spingo le cuticole verso la mano, modellandole fino a renderle meno visibili. Fatto ciò le mie unghie sono pronte per la manicure.

Queste sono tre modolità con cui utilizzo l’olio di cocco per prendermi cura del mio corpo. Voi lo utilizzate? Come?

A presto e un bacio,

Alessia Meucci