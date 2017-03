Remise en forme: i miei rituali detox in vista della primavera

Voglio subito tranquillizzarvi: non siamo ancora arrivati al momento della temuta prova costume, ma al momento di una bella remise en forme con un percorso detox questo sì! E’ un regalo che prima di tutto facciamo a noi stesse.

Oggi voglio condividere con i miei rituali detox in vista della primavera: piccoli gesti fondamentali di rinnovamento del corpo e dello spirito. Per il nostro equilibrio credo molto nel potere benefico dell’acqua e nell’importanza di un buon idromassaggio.

L’idromassaggio è per definizione l’arte del volersi bene: non esiste un momento della giornata più indicato di un altro: l’importante è scegliere quello giusto, in cui si è più disposti a lasciare il mondo alle spalle e a liberarsi delle tensioni quotidiane.

Fate scorrere l’acqua ad una temperatura attorno ai 36°- 37° ed immergetevi in una dimensione di assoluto piacere. Avvertirete una sensazione di beatitudine già dopo i primi 5-10 minuti, nei quali il vostro corpo entrerà in una dimensione di totale relax. I muscoli saranno più tonici, vi sentirete rivitalizzati e meno stressati in poco tempo.

Dall’esperienza Jacuzzi la vasca idromassaggio diventa, sia nelle attrezzate Spa di tutto il mondo ma anche all’interno delle proprie mura domestiche, un momento benefico e al tempo stesso divertente.

Semplici esercizi per gambe, addominali, spalle e collo, eseguiti in acqua contribuiranno ad espellere le tossine in eccesso e a rendervi ancora più rigenerate.

Prima dell’idromassaggio, almeno una volta al mese, è consigliabile uno scrub del corpo per pulire la pelle e liberarla dalle cellule morte.

Per rinnovare in profondità tessuti e riattivare il microcircolo, Dibi Milano ha pensato ad un trattamento high tech: una formulazione adatta ad ogni tipo di pelle in grado di regalarci una sensazione di profondo benessere.

Lo Scrub in crema rigenerante della linea base perfection contiene infatti due diverse dimensioni di granuli esfolianti per levigare ed affinare la grana delle pelle del corpo mentre un complesso dalle proprietà rigeneranti ed idratanti come l’alfa-bisabololo, svolge un’attività emolliente e lenitiva.

Grazie al contenuto di sali marini e le microcapsule di burro di karitè e garcinia indica, la formulazione è particolarmente efficace nell’eliminazione delle cellule morte lasciando la pelle morbida e nutrita in profondità.

Se il corpo merita tutte le nostre attenzioni, il viso il questo non ti di transizione necessità un boost di energia.

Per portare nuovo benessere alla pelle del viso, Korff propone la nuova linea detox che protegge dalle radiazioni solari, purifica i pori e contrasta lo stress ossidativo favorendo la microcircolazione.

La linea si compone di due prodotti notte e giorno che lavorano in sinergia: il Siero notte Detossinante, formulato con un mix di componenti accuratamente selezionati ad azione detossinante, agisce quando il turnover cellulare è più attivo garantendo al viso un aspetto sano e luminoso mentre il Siero giorno City Protection dalla texture fluida e confortevole protegge la pelle dalle radiazioni solari e dagli effetti dell’inquinamento cittadino.

Alessia

www.nothingtoamend.com

Instagram @alessiafoglia_nothingtoamend

Facebook @nothingtoamend