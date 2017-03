Festa della donna: lasciatevi coccolare dalle acque termali

Ciao ragazze, tra poco è la festa della donna ed è arrivato il momento di pensare solo a noi stesse! Ogni giorno andiamo di fretta, tra gli impegni di lavoro, lo studio, la casa, chi i figli, il tempo per noi è sempre limitato; quindi approfittiamo di questa festività per dedicarci una meritata pausa. Le cene con gli spogliarellisti sono passate di moda, e non abbiamo certo bisogno di un uomo per divertirci. Volete davvero festeggiare?! Allora regalatevi una giornata in un centro benessere in compagnia delle vostre amiche e delle donne che più amate. Conoscete tutti i benefici che si apprendono dalle S.P.A.? Vediamoli insieme!

Innanzitutto per chi avesse problemi di circolazione, il percorso vascolare è un ottimo toccasana, stimola la circolazione del sangue, e alleggerisce le gambe. La sauna attraverso la sua intensa temperatura secca e la scarsa umidità permette al nostro corpo, attraverso la sudorazione, l’eliminazione di tossine. Ha quindi una profonda azione depurativa della pelle. Una cosa molto importante da sapere è che in sauna, il corpo entra in una fase di stato febbrile a causa dell’alta temperatura. Una volta usciti dalla sauna è bene rinfrescarsi nella stanza del ghiaccio, infatti il freddo riporta le funzioni organiche all’equilibrio naturale. L’idromassaggio invece, permette al nostro corpo di rilassarsi e riposarsi non solo a livello fisico, ma anche mentale. Infatti aiuta a scacciare la tensione e ri dona l’equilibrio psichico e l’armonia persa durante le giornate stressanti.

Il vapore caldo del bagno turco incide positivamente sulla nostra respirazione. Libera le vie respiratorie e in caso di raffreddore aiuta a decongestionare le mucose. Anche la doccia sensoriale, attraverso i getti d’acqua di differenti intensità aiuta a rigenerarci e a tonificare la nostra pelle. Ovviamente questi percorsi vanno seguiti con uno schema ben preciso step by step, per rendere ancora più efficaci questi trattamenti. Secondo me trascorrere una giornata alla S.P.A sarebbe un ottimo modo per rilassarsi e non pensare più ai problemi. Spero trascorrerete una buona festa della donna.