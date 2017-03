Olio di cocco: 6 segreti di bellezza per corpo e capelli

L’olio di cocco è famoso tra le Beauty Guru per le sue numerosissime proprietà cosmetiche, che lo rendono un prodotto molto versatile e usato per la bellezza dei capelli, del viso e del corpo. Scopriamo insieme tutti gli usi!

1. Come struccante. Quante volte siamo state costrette, per amor della nostra pelle, a impiegare minuti e minuti per struccarci con il classico dischetto di cotone e latte detergente? Un segreto è quello di prendere una piccola noce di olio di cocco e massaggiarla direttamente con le mani su tutto il viso, per poi procedere alla rimozione del prodotto con un dischetto di cotone. In pochi secondi avremo il viso completamente struccato e idratato! Avete la pelle grassa e non volete che rimangano residui di olio sulla vostra pelle? Basterà eliminare i residui di olio con un detergente in gel, ed in pochi minuti siete pronte per andare a dormire!

2. Dopo la depilazione. Odiate i residui di ceretta sul corpo? Avete provato a massaggiare la pelle con altri oli ma vi provocano irritazione? La soluzione è l’olio di cocco! Elimina benissimo tutti i residui di ceretta dalla vostra pelle, la lascia molto idratata, e soprattutto non la irrita!



3. Per proteggere i capelli dal calore dell’asciugacapelli. Dopo aver lavato e tamponato i capelli, potete frizionare poche gocce di olio di cocco sulle punte per proteggerle dal calore e prevenire le doppie punte. Questo è un ottimo metodo anche per chi ha i capelli secchi, occhio però a non esagerare.

4. Come scrub. E’ possibile creare uno scrub fai da te per il viso o per le labbra aggiungendo un cucchiaino di zucchero ad una piccola quantità di olio di cocco. Successivamente potrete massaggiare questo composto sul viso e risciacquare abbondantemente. Da fare 1-2 volte alla settimana per eliminare tutte le pellicine e le cellule morte, e avere la pelle super idratata.

5. Per rinforzare le unghie. Prendete una ciotola e aggiungere qualche cucchiaino di olio di cocco, poche gocce di limone e acqua calda. Immergete le unghie a bagno per una decina di minuti ogni sera. Vedrete che diventeranno più forti e sane.

6. Per capelli sani e luminosi. L’olio di cocco è famosissimo per la cura dei capelli! Potete applicarlo sui capelli umidi prima dello shampoo come se fosse una maschera, e farlo agire per almeno 30 minuti. Dopo lo shampoo avrete capelli luminosi come mai prima! Inoltre l’olio di cocco contribuirà a renderli sani a lungo.

Questi sono solo 6 dei molteplici usi dell’olio di cocco in ambito cosmetico, ma in realtà ce ne sono moltissimi altri perché è un prodotto molto versatile. Fatemi sapere in un commento come lo usate voi! In ogni caso, il mio consiglio è sempre quello di acquistare un olio di cocco biologico e di buona qualità per beneficiare al meglio delle sue proprietà!

