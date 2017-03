Come eliminare la cellulite: i beauty hacks che non conoscevi

Sei alla ricerca di un metodo facile e veloce per eliminare per sempre quell’odiosa cellulite accumulatasi durante i mesi invernali su fianchi e cosce, vero? Vorresti salutarla per sempre e senza troppa fatica, giusto?

No worries! Oggi ti svelo alcuni beauty hacks per eliminare la cellulite senza fatica, senza sofferenza e, sopratutto, senza investire troppo.

Pronti, partenza, via! Ecco alcuni consigli utili per imparare come eliminare la cellulite che sicuramente non conoscevi.

Lo sapevi che bere aiuta a drenare e, quindi, ad eliminare la cellulite? Ci hanno sempre detto di bere moltissima acqua (quasi due litri al giorno) ma ho scoperto che una dose minore di una bevanda specifica ha un risultato migliore.

Quali bevande? Io ho trovato il mix perfetto: a colazione una tazza di tè detox Fittea, durante il giorno alcuni bicchieri di tisana allo zenzero (fai bollire un litro di acqua e aggiungi alcuni spicchi di zenzero fresco) e la sera un bicchiere di succo e Pure detox di Natural Mojo, i risultati saranno visibili da subito.

Passiamo ora al secondo beauty hack per eliminare la cellulite definitivamente: l’auto-massaggio. La cellulite si componi di micro-accumuli di grasso sottopelle e, con un massaggio mirato, è possibile attenuarli.

Come si effettua un auto-massaggio contra la cellulite? Esistono tantissimi metodi e, al momento, ne sto provando uno che mi sta dando degli ottimi risultati.

Si tratta di un automassaggio con l’utilizzo di Slimcup, una coppetta anti-cellulite semplicissima da utilizzare che ti mostro in questo video.

(se ti ho incuriosito, qui trovi un approfondimento su questo prodotto).

Altri metodi per l’automassaggio? Se l’idea della cup non ti ha convinto (anche se devo confessare che funziona davvero!), prova il massaggio diretto. Tutto ciò di cui hai bisogno sono le tue mani e un olio/crema, se soffri anche di smagliature prova l’olio per smagliature Physosal, è ottimo oppure, se ami gli oli multiuso, ne trovi uno ottimo firmato Diego Dalla Palma o, ancora, il mitico olio Johnson Baby. Cerchi un prodotto per cellulite super strong? Qui trovi un prodotto ottimo per la cellulite.

Che ne dici? Proverai almeno uno di questi metodi? Logicamente dovrai abbinare il tutto ad una sana alimentazione e ad una serie di esercizi semplici e mirati (qui trovi tantissimi esercizi).

Se hai ancora qualche dubbio qui trovi 10 rimedi per la cellulite che non conoscevi.

Alla prossima!