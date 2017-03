Aloe vera: tutto ciò che ancora non sapete

Aloe vera, Aloe Barbadensis Miller, è la specie più usata tra le tante specie per la cosmesi e per la salute in generale. Con il gel estratto da questa pianta si possono realizzare il succo da bere e creme per uso esterno. All’interno delle sue foglie troviamo una concentrazione altissima di vitamine, sali minerali, aminoacidi ed enzimi utili per il buon funzionamento del nostro organismo.

Ecco tutti gli usi che potete farne:

1) Detox: il suo potere disintossicante depura il corpo dalle tossine in eccesso;

2) Antibatterico e antivirale: migliora la risposta immunitaria all’attacco di batteri e virus;

3) Antinfiammatorio: per uso esterno è perfetta contro le scottature solari e non e sulle punture di insetto; per uso interno invece combatte colite e gastrite;

4) Bellezza e cura della pelle: combatte l’invecchiamento della pelle grazie alle sue proprietà antiossidanti;

5) Aiuto per l’apparato digerente: migliora la digestione e aiuta il corretto assorbimento dei cibi con effetti benefici sulla flora batterica.

Ecco però tutti i segreti che non sapete:

1) L’aloe vera può avere controindicazioni quando assunta per via orale a causa di una sostanza irritante per il sistema digestivo in essa contenuta, l’aloina: non preoccupatevi, nei gel in commercio di solito viene eliminata! Fate attenzione con il “fai da te”!

2) L’aloe coltivata in casa, specialmente se in vaso, non vi darà gli stessi benefici dell’aloe coltivata in terreni ricchi di minerali; infatti è una pianta che affonda in profondità le sue radici. Oltre al terreno è molto importante anche il clima che deve essere secco e caldo. Per questo motivo i prodotti migliori che trovate in commercio vengono dalle isole Canarie, sud America, Africa, Australia e Repubblica Domenicana.

3) Non comprate mai prodotti all’aloe conservati in contenitori trasparenti: una volta estratto il gel non deve essere esposto ai raggi solari!

4) Avete notato le differenze di prezzo tra i vari prodotti? Sono dovuti alla percentuale di aloe vera contenuta: controllate gli ingredienti e se l’aloe risulta al secondo posto nella lista (spesso dopo l’acqua) ecco spiegato il mistero del costo inferiore. Soprattutto per il gel da bere, la percentuale di aloe deve essere altissima altrimenti starete solo bevendo un prodotto al gusto di aloe.