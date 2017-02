Regali beauty di coppia [S.Valentino Edition]

I regali beauty di coppia sono a mio avviso l’idea più originale per San Valentino perchè racchiudono tutta l’essenza della festa dell’amore.

Sono infatti un modo per stare insieme e vivere attimi di dolcezza e tante coccole sdolcinate all’insegna della bellezza.

Tantissime sono le possibilità per sorprendere il proprio partner e trasformare il 14 Febbraio in un giorno che ricorderete per sempre come il giorno più magico dell’anno.

E visto che io adoro i regali beauty di coppia, oggi ho deciso di darvi qualche dritta per sceglierli al meglio ed essere sicure non solo voi stesse, ma anche e soprattutto la vostra dolce metà, considerato anche che “in teoria” il regalo sarebbe per lui e non certo per noi!!!

Una giornata alla SPA

Trascorrere una giornata in un centro benessere significa rilassarsi e staccare la spina a suon di massaggi, maschere e trattamenti di bellezza mentre si sorseggia una calda tisana depurativa.

Questo rappresenta uno dei sogni di ogni donna, ma non certo quello della maggior parte degli uomini che potrebbero finire per annoiarsi e vivere un San Valentino da incubo.

Perciò se non sei sicura al 100% che al tuo compagno possa piacere l’idea, meglio scartare quest’ipotesi senza pensarci troppo!

Massaggio di coppia

Molto meno impegnativo è invece il massaggio di coppia che dura circa un’ora, permette di rilassarsi dallo stress e dalle preoccupazioni della vita quotidiana e organizzare insieme la serata che si prospetta a dir poco magica visto il pomeriggio rilassante insieme.

Se però già sai che il tuo compagno non riuscirebbe affatto a rilassarsi neanche con un massaggio, ma passerebbe quell’ora con la testa altrove, allora niente paura, l’ultima opzione è quella che fa per te!

Olio da massaggio

Se sei giunta alla conclusione che qualsiasi appuntamento di bellezza non accontenterebbe di certo la tua dolce metà che odia i massaggi e le maschere, a meno che non sia tu stessa a farglieli, allora regalagli un olio da massaggio super profumato, godetevi la cena a lume di candela e dopo coccolatevi a suon di massaggi da farvi reciprocamente!

