5 tips per una dieta detox infallibile

State cercando tips per una silhouette invidiabile eliminando tossine? Avete il desiderio di sentirvi al top sia fuori che dentro? Allora siete proprio nel posto giusto. Qui di seguito troverete alcuni trattamenti innovativi e comunque efficaci per una detox infallibile!

1) Oltre al juicing, ecco spopolare direttamente dall’America, una nuova dieta depurativa con zuppe di vario tipo da consumare per 1/3 giorni (al massimo) dal nome: souping. Quest’ultimo si differenzia dagli altri centrifugati perché hanno meno zuccheri, vengono degustati più lentamente e danno immediata sazietà.

2) Le ”maschere calamita” sono una vera e propria novità nella cosmetica; ma cosa sono in realtà? detto brevemente, sono delle comuni maschere da applicare sul viso a base di polvere di ferro e minerali che vengono poi rimosse con un apposito magnete il quale, oltre a portarle via, cattura tutte le impurità presenti. Sono quindi, non solo adatte ad una pulizia profonda, ma svolgono un’azione anti-aging perché creano una forza elettromagnetica che stimola la rigenerazione cellulare.

3) ” Stare al caldo e sudare il più possibile” è la base della filosofia di un famoso cardiologo delle star A. Junger sulla winter detox. Sostiene che, grazie alle alte temperature, l’organismo espelle al meglio le tossine. E’ bene farlo almeno una volta a settimana e possibilmente in cabine ad infrarossi perché questi scaldano piano piano e quindi permettono al corpo di depurarsi gradualmente.

4) Mai sentito parlare del massaggio Pinda? è un tipo di tecnica ayurvedica (antica medicina indiana) in cui si usano dei sacchetti di erbe e spezie depurative che, una volta sfregati sul corpo, rilasciano con il calore, i loro principi attivi. Il massaggio dura 50 minuti poi si rimane sdraiati e coperti per 15 minuti, durante i quali il corpo continua a sudare e ad eliminare tossine.

5) Per migliorare la pelle del viso, nulla di meglio tra i tradizionali metodi, ossia quello di sciogliere in un pentolino d’acqua bollente, 2 cucchiai di bicarbonato e mettere sopra la testa a distanza di circa 15 cm coperta con un panno. Il vapore, così facendo, aprirà i pori ed eliminerà le particelle inquinanti. Per la pelle grassa? aggiungi del bergamotto ideale per le sue proprietà astringenti. Concludi poi con il passare un dischetto di cotone imbevuto di tonico e facendo una maschera…pelle più morbida e luminosa assicurata!