Hai mai sentito parlare del Tea Tree Oil? L’olio estratto dalle foglie dell’albero della Melaleuca è definito da molti come il “Pronto soccorso in bottiglia”. Io l’ho scoperto 5 anni fa e da quel momento è entrato di diritto nei miei “mai più senza”.

Quando e come usarlo? Te lo racconto in 10 punti:

1)Nemico dei brufoli, dell’acne e delle piccole imperfezioni: Quando spunta una bollicina in viso, la prima cosa che faccio è rivolgermi a lui. Riesce ad eliminare il rossore in poche ore e a seccare le antiestetiche bollicine. Se la porzione da trattare è circoscritta e non hai una pelle particolarmente sensibile, applica una goccia di olio su un cotton fioc e tamponalo sul foruncolo. Nel caso in cui la parte da trattare sia più grande, è consigliato sempre diluire il prodotto con una crema viso neutra, o meglio ancora con olio vegetale.

2)Contro l’influenza, la tosse e il raffreddore: è un toccasana per l’inverno. Se sei solita utilizzare i suffumigi, prova ad aggiungere all’acqua bollente una decina di gocce di olio. Con un asciugamano copri la testa e respira a pieni polmoni. Se sei fuori casa prova, invece, a mettere 2 gocce di tea tree oil sul palmo della mano e respira profondamente.

3)Azione antibatterica e disinfettante: grazie alle sue proprietà antisettiche e cicatrizzanti, il Tea Tree Oil è ottimo per disinfettare piccole ferite. In un dischetto struccante applica 1-2 gocce, diluite in altrettante gocce d’acqua o di olio vegetale. Tampona sulla parte e il gioco è fatto.

4)Rimedio per i peli incarniti: Sei afflitta dagli orrendi puntini rossi sparsi qua e là? Applica una goccia di olio nella porzione interessata, ripeti 2-3 volte al giorno per eliminare l’infezione…il risultato non tarderà ad arrivare.

5)Massaggi tonificanti o per combattere i reumatismi: In un bicchiere versa 20-30 ml di olio di argan, o di oliva, o di mandorle (meglio se utilizzate prodotti bio!) e aggiungi 6-7 gocce di tea tree oil. Massaggia delicatamente la zona interessata, otterrai una pelle morbida e liscia e i benefici desiderati.

6)Nutrire le labbra: Aggiungi una goccia di olio ad una di olio di cocco, di olio di monoi o ad un semplice burrocacao. Massaggia delicatamente.

7)Eliminare le macchie causate dalla tinta per capelli: Su un dischetto struccante versa 3-4 gocce di prodotto e senza l’utilizzo di prodotti chimici riuscirai ad eliminare le macchie che la tinta ha lasciato sull’attaccatura dei capelli.

8)Uso domestico: Diluisci 2 gocce di olio in un litro di acqua. Con uno spruzzino vaporizza laddove hai necessità di igienizzare e contrastare gli odori, ad esempio provalo per l’igiene dei sanitari. ricorda che è ottimo anche per combattere la muffa e lucidare gli specchi.

9)Contro eritemi e arrossamenti: E’ un alleato validissmo in caso di irritazioni di varia natura. Utilizzalo per sfoghi cutanei dovuti alla rasatura, irritazioni da eritermi solari, o punture di insetto. Come detto precedentemente diluisci in olio vegetale, per evitare che risulti troppo aggressivo.

10)Anti-zanzare: Con l’arrivo della bella stagione, utilizzarlo come repellente per gli insetti è una buona idea. Procurati uno spruzzino pieno di acqua e aggiungi 10-15 gocce, a seconda della grandezza del contenitore. L’odore risulterà un po’ forte, ma gli insetti resteranno lontani.

Una bottiglietta di olio, da 10 ml, può durare mesi e mesi, perchè spesso ne basta una goccia per ritrovare il sorriso. Ma un flacone di Tea tree oil vale l’altro? La risposta è negativa, non solo per una questione di qualità del prodotto, la cosa che varia è la percentuale di concentrazione dell’olio essenziale; in base ad essa, cambiano, infatti, le modalità di utilizzo. E’ un olio portentoso, ma non bisogna utilizzarlo a cuor leggero, dobbiamo sempre documentarci bene, tenendo a mente che è sconsigliato l’utilizzo sulle mucose.

Come scegliere quello giusto? In commercio ne trovi molteplici, leggi sempre gli Inci. Io te ne consiglio 3, quelli che in questi anni ho provato e con i quali mi sono trovata molto bene. Il tea tree oil di Esi (C) ha un 100% di olio essenziale di Melaleuca alternifolia, lo trovi nel flacone da 10 ml di prodotto, ottimo rapporto qualità/prezzo. Validissima alternativa, sempre con una concetrazione del 100% di olio essenziale è il tea tree oil Vividus (A), te lo consiglio se ne fai largo uso o se lo acquisti per utilizzo famigliare: è in vendita anche nel formato da 30 ml, con un prezzo più che conveniente. In alternativa puoi optare per il tea tree oil di Bottega Verde (B), un olio non puro e di conseguenza meno aggressivo, di sicuro è un valido alleato per purificare la pelle, io per esempio lo utilizzo quando il mio viso è grasso e stressato: ne basta qualche goccia diluita nella tua crema giorno.

Conoscevate già il tea tree oil? Se avete altri utilizzi da consigliare scrivete tra i commenti