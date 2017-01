Fieno, arnica, miele e pino mugo: sulle Dolomiti il wellness è a chilometro zero

Guai a chi dice che sia roba superata. Guai a chi pensa che accorciare le distanze faccia bene solo alla filiera alimentare. Quest’inverno, al benessere si arriva con ingredienti a chilometro zero. Perché il wellness local è di moda più che mai. Specie sulle Dolomiti, Patrimonio Unesco a portata di mano. Del resto, qui le materie prime non mancano. Dal fieno al pino mugo, dall’arnica al miele. Rimedi contadini e risorse naturali del territorio con cui nutrire mente e corpo. Qui trovate i più gettonati. E dove provarli.

1.

LA FITOMELATONINA

OVVERO Scrub, massaggi e impacchi a base di un estratto oleoso particolarmente ricco di melatonina, che si ottiene da piante alpine selezionate: Avena sativa, Achillea millefolium, Salvia officinalis…

IL FATTORE BENESSERE Le skills di questa “melatonina vegetale”, che – per intenderci – ha la stessa struttura chimica di quella prodotta dal nostro corpo, sono più di quelle che pensi: è antiossidante e idratante, drenante e rassodante, protegge dai raggi UVA e UVB.

IL DETTAGLIO LOCAL CHE FA LA DIFFERENZA Le piante da cui si ricava sono dolomitiche doc, of course.

DA SCEGLIERE SE È il momento di concedere una boccata d’aria fresca alla tua pelle giovane “provata” dalla vita frenetica, dal freddo, dallo smog, da un’eccessiva esposizione solare, dal fumo…; di cominciare a prevenire l’invecchiamento cutaneo (non è mai troppo presto!); di regalarti un fisico effetto push-up.

DA PRENOTARE CON L’amica, la collega, la vicina di casa… Ogni donna sia fan dell’attrice Amanda Seyfried, fotomelatonina-addicted dalla prima ora (e si vede).

DA PROVARE QUI All’Hotel Adler Dolomiti, resort deluxe a Ortisei, nel cuore della Val Gardena (via Rezia 7, www.adler-dolomiti.com/it). Segna sul tuo carnet wellness e prenota anche il trattamento viso alle stelle alpine e il massaggio alla schiena al miele bio.

2.

IL FIENO

OVVERO Fitobalneoterapia o bagni di fieno, vere e proprie immersioni in erba fresca in via di fermentazione, dentro una vasca dove la temperatura raggiunge in media i 40/50 gradi. Durata del trattamento: una ventina di minuti.

IL FATTORE BENESSERE Il fieno sprigiona il cumarino, una sostanza profumata che, abbinata a una miscela di supererbe (quali l’arnica, la camomilla di montagna, la veronica…), ha effetti curativi.

IL DETTAGLIO LOCAL CHE FA LA DIFFERENZA La materia prima proviene e-s-c-l-u-s-i-v-a-m-e-n-t-e dai prati della zona oltre i 1.700 metri d’altitudine, che vengono coltivati secondo criteri ecologici.

DA SCEGLIERE SE Hai bisogno di depurarti, disintossicarti, sciogliere le tensioni muscolari (specie da stress), rafforzare il sistema immunitario.

DA PRENOTARE CON Il compagno con cui il rapporto è così simbiotico che può valere una della più belle battute della commedia di Ernst Lubitsch Vogliamo vivere!: “Io comincio una storiella? Tu la finisci. Io sto a dieta? Tu dimagrisci. Io sono raffreddata? Tu tossisci”.

DA PROVARE QUI Per esempio, al Romantik Hotel Turm, quattro stelle superior a Fiè allo Sciliar, Alto Adige (Piazza Chiesa 9, www.hotelturm.it). Vale la pena aggiungere la coccola del bagno di Cleopatra a base di latte, miele e olio, e quello allo jogurt e mela.

3.

L’ARNICA

OVVERO Massaggi con l’arnica montana, che appartiene alla famiglia delle Composite.

IL FATTORE BENESSERE Se i tecnicismi beauty non ti annoiano, sappi che i principi attivi contenuti (triterpeni, flavonoidi, tannini, cumarine, sesquiterpeni lattoni) conferiscono a questa pianta proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche, antidolorifiche, stimolanti la circolazione.

IL DETTAGLIO LOCAL CHE FA LA DIFFERENZA Esatto, pure l’arnica cresce spontaneamente nelle regioni alpine e prealpine.

DA SCEGLIERE SE La tua parola d’ordine è leggerezza: a partire dalla gambe.

DA PRENOTARE CON Gli amici di sciata, con i quali concedersi momenti di relax che aiutano anche a ridurre il dolore causato da eventuali cadute in pista.

DA PROVARE QUI Per esempio, all’hotel Colbricon, stellato con la vocazione relax & bellezza, a San Martino di Castrozza (via Passo Rolle 229, www.hotelcolbricon.it). Il menù salutee prevede anche il bagno al timo serpillo e pino cembro o quello al vinacciolo e olivello spinoso: da “assaggiare” entrambi, per una rigenerazione a tutto tondo.

4.

IL PINO MUGO

OVVERO Bagni (davvero rilassanti) con una manciata di sale, 3/5 gocce di olio essenziale di cui è molto ricco il pino mugo e rametti sistemati sotto un panno steso sul fondo della vasca. Considera di rimanere in immersione per circa 20 minuti.

IL FATTORE BENESSERE Questa pianta sempreverde, della famiglia delle Pinaceae, sa agire come antisettico, antibatterico, antinfiammatorio. Inoltre, rinforza le difese immunitarie.

IL DETTAGLIO LOCAL CHE FA LA DIFFERENZA Indovina dove cresce il pino mugo?

DA SCEGLIERE SE La stanchezza non ti lascia in pace, le tensioni muscolari non si sciolgono, i dolori articolari non si attenuano.

DA PRENOTARE CON I parenti, per metterli al riparo da raffreddori, bronchiti e altre affezioni delle vie respiratorie: la loro gratitudine sarà a vita, a te e al pino mugo, che di poteri ne ha parecchi!

DA PROVARE QUI Per esempio, al Naturhotel Lüsnerhof, una struttura fiabesca in pietra e larice, nella tranquilla Valle di Luson, a una decina di chilometri da Bressanone (Via Rungg 20, www.luesnerhof.it). In quest’osasi, tocca concederti anche il bagno al cembro alpino e al fieno di Luson. Che la spa sia con te!