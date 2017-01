I 3 punti chiave per prendersi cura della propria pelle in inverno

Con le temperature pungenti degli ultimi giorni, prendersi cura della proprio pelle diventa ancora più importante, se vogliamo evitare i possibili danni che freddo, vento e piogge possono causare alla nostra bellezza.

Ecco i 3 punti chiave:

- crema protettiva Spf 50+: la salvezza della nostra pelle. Non dimenticate mai di applicarla, non solo quando andate in montagna ma anche in città quando la temperatura scende sotto gli 8 gradi.

- Struccante la sera: non tralasciare mai la rimozione del trucco prima di andare a dormire. So che può risultare faticoso quando si è molto stanchi o si rientra tardi, ma è un passaggio fondamentale se non si vuole rischiare che la nostra pelle si macchi. Per rimuovere il trucco dagli occhi ti svelo un segreto: l’olio di cocco. Si tratta del miracoloso elisir delle donne asiatiche, tra le sue svariate proprietà e molteplici utilizzi ha anche questo: è un perfetto struccante occhi. Prendete un dischetto di cotone, inumiditelo leggermente con dell’acqua e applicatevi sopra una piccola quantità di olio di cocco. Il trucco verrà via con facilità, lasciando la vostra pelle morbida e profumata. Avendo quest olio un forte potere idratante, non avrete neanche l’esigenza di applicare una crema sul contorno occhi, ma vi basterà per accentuare il gradevole odore e l’idratazione, riapplicare una piccola quantità di olio di cocco, dopo aver rimosso tutto il make up.

La mattina seguente, sentirete ancora il profumo di cocco e la vostra pelle sarà così distesa e profumata.

- In inverno inverti l’uso delle creme: grasse di giorno, magre di notte.