La bellezza senza tempo delle SPA

Ci sono tanti hotel, sparsi in giro per la nostra Italia, e che oltre ad essere accoglienti offrono servizi dedicati al benessere. Siamo soliti fuggire dal caos delle nostre città per goderci, anche solo per un week end, la serenità, il relax fisico e mentale che questi paradisi ci offrono. Una fuga magari a pochi chilometri dalle nostre città, oppure anche all’interno delle stesse, all’interno di vere e proprie isole di benessere, le spa.

Ma è la montagna, con il suo panorama spettacolare, a regalare quel senso di assoluto relax tra proposte di benessere, massaggi, sport, intrattenimento mondano e gastronomico, in grado di farci divertire, rilassare e purificare.

Le Dolomiti sono la meta più gettonata, soprattutto durante i periodi freddi dell’anno. Il benessere qui è uno stato mentale. Qui si viene per non pensare, ma per rilassare anche il neurone più birichino. Qui si dorme mentalmente sereni in suite da sogno. Qui si nuota in piscine fantastiche delicatamente inserite in contesti scenografici naturali: ai piedi di maestose montagne. Qui si vive a contatto con il surreale. Qui c’è la porta dell’Eden.

All’interno delle strutture troverete delle vere e proprie SPA, per godere meravigliose beauty experience tra massaggio, benessere, bellezza e care body. Le SPA sono una specie di viaggio di piacere in un mondo fuori dal tempo dove tutte le tue percezioni vengono completamente annullate, dalla sapienti mani di Personal Beauty Trainer che, con un massaggio di bellezza a 360 gradi, ti permettono di abbandonare tutti i pensieri a favore di una potente azione purificante. I massaggi valorizzano il beneficio antiage, oltre ad essere rigenerativi per la nostra pelle. Inoltre, all’interno di questi ambienti antistress, possiamo ritrovare una nuova energia e soprattutto una forma fisica perfetta!

Angela Pavese

imperfecti.com

ph Fausto Furgeri

Cortina Cristallo Hotel