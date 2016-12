Dall’ universo beauty un messaggio natalizio importante

La sfida è tra le più affascinanti e soprattutto ce n’è un gran bisogno: ma saremo capaci di rallentare le lancette delle nostre giornate per trovare più tempo per noi stessi?

Dal mondo beauty è sempre arrivato il messaggio che dovremmo coccolarci e usare i prodotti “giusti”, ma mai come in questi anni, in cui la vita frenetica ci sta levando anche il respiro, la voce dal mondo beauty è diventata un grido! Cerchiamo tempo per noi stesse, per rilassarci e per prenderci cura della nostra pelle. Cambiare direzione non è certo cosa semplice, il tempo a disposizione è sempre meno, i ritmi delle nostre giornate sono scanditi dal lavoro e dagli impegni. Ma come fare? Esiste un interruttore che se premuto una sola volta fermi il tempo e restituisca i minuti persi? Quale momento migliore per concedersi del tempo e provare a cambiare direzione se non nei giorni di festa ora alle porte? Biotherm ha creato la linea Blue Therapy ed ha presentato un nuovo olio ottenuto da Microalghe, ricco di un acido grasso omega-3, la cui composizione è affine alla pelle.

Biotherm, azienda all’avanguardia in materia d’innovazione della texture, ha creato così il suo primo siero in olio, unendo siero e olio in un’unica formula. I risultati sono visibili già dai primi trattamenti perché in una sola notte, la pelle si trasformerà e sarà nuovamente rimpolpata, vellutata e luminosa.

Texture: Olio non grasso, facilmente assorbibile, morbido e confortevole. Da usare ogni sera su una pelle completamente pulita. Da evitare il contorno occhi

Senza parabeni

Frazione di olio di Micro Alga Marina.

Alta concentrazione di Retinoloblu, una micro-alga della eccezionali proprietà rigeneranti

L’Ochroleuca: un agente rassodante proveniente dal mare

Life Plankton: arriva dalle sorgenti termali francesi e contiene 35 nutrienti , proteine, vitamine, amminoacidi, glucidi, lipidi e oligoelementi.

Ma è direttamente dai laboratori Vichy che arriva lo studio più importante. Sono stati identificati i fenomeni all’origine dell’invecchiamento: un mix ottenuto dall’azione dell’ambiente (UV, inquinamento), delle emozioni (stress, stanchezza) e dello stile di vita. Questa scoperta ha permesso di sviluppare un trattamento quotidiano che agisce contro i segni dell’età in formazione. Agisce al primo stadio dalle linee sottili alle rughe, dalle discordie alle macchie più scure, dalla perdita di volumi alla mancanza di densità.

Hanno associato l’Antiossidante Baicalina (usata da 2000 anni in Cina ), al Bifidus fortificante , derivato dai proibiotici e acqua termale mineralizzata di Vichy.

La Vichy in questo modo lancia la sua sfida ad uno stile di vita “Slow Life”.

E voi siete pronti a fare un passo indietro e a riprendervi il vostro tempo?