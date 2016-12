Pelle più bella con il Dermaroller!

Hai mai usato quest’innovativo strumento di bellezza? No? allora rimarrai stupita da come questo arnese riesca a donarti una pelle più levigata e tonica oltre che compatta, solo usandolo per massaggiare il viso.Questo strumento è costituito da una testa rotante con tanti piccolissimi aghi lunghi pochi millimetri e, una volta che si passa sul viso, si vanno a creare delle micro perforazioni con lo scopo di riparare i tessuti dell’epidermide (e stimolare la produzione di collagene).

Tramite il dermaroller la pelle avrà una superficie tanto più permeabile quanto più riuscirà meglio ad assorbire sieri e lozioni che arriveranno più in profondità.

Come dicevamo, gli aghi sono molto corti rispetto allo strumento usati in campo medico-chirurgo, dunque non si corrono rischi e si può tranquillamente utilizzare per un uso domostico. Il dermaroller casalingo infatti deve avere aghi di lunghezza massima di 0,5 mm e va passato alla sera su viso ( e volendo anche sul corpo) da asciutto e pulito. Dopo pochi minuti di passate, la pelle inizierà ad arrossarsi e la sentirete particolarmente tirata. Tutto normale, l’importante è che disinfettiate il kit prima e dopo l’uso! E’ bene associare l’so del dermaroller anche a creme o trattamenti specifici per un’effetto migliore.

Lo si usa sia per stimolare l’elasticità della pelle ma anche per cercare di contrastare i segni di acne o di smagliature sul corpo. A quest’ultimo scopo molti hanno trovato una netta differenza usando il dermaroller.

Per soddisfacenti risultati, non abbiate fretta perché potranno verificarsi dopo settimane o addirittura mesi!

Voi lo avete già provato?