I pigiama party sono uno dei ricordi migliori che una ragazza possa avere, non importa l’età, puoi avere 8, 12 o 20 anni ma dormire insieme alle amiche del cuore è un’esperienza unica, degna di essere celebrata nel migliore dei modi.

Hai mai partecipato ad uno sleepover? Ti piacerebbe organizzarne uno? Ecco una raccolta di pigiama party idee uniche e super femminili che renderanno la tua serata degna di nota: dal momento beauty alle chiacchiere tra amiche.

Prima di tutto prepara la location. L’ideale è raccogliere materassi, cuscini e maxi coperte in un’unica stanza. Decora poi il tutto in base all’età delle partecipanti: delle tende indiane sono ottime per la bambine mentre per le ragazze un maxi telo che copre il tutto saprà trasformarsi in un favoloso set fotografico! Prepara l’angolo beauty. Una delle pigiama party idee migliori di sempre è quella di dedicare una parte della serata al benessere. Raduna una sedia ed una vaschetta per ogni partecipante, prepara tantissimi smalti e concedetevi un pedicure rilassante. Qui trovi tantissime idee per le tue unghie dei piedi mentre qui trovi le nail art moda 2017.

Un pigiama party è anche un’ottima opportunità per farsi fare la tinta da qualcuno. Potreste cambiare il look e aiutarvi a vicenda, qui ti spiego come realizzare la tinta a casa. Pensa al dopo-cena. Dopo una pizza in compagnia la serata può proseguire in un solo modo: cinema! Le videoteche appartengono alla preistoria e scaricare un film da internet è più difficile di quel che sembra. Se hai passato in rassegna tutti i contenuti di Netflix o un suggerimento per te! Si chiama Playster ed è un contenitore digitale online del quale di innamorerai. Puoi trovare giochi, musica e tantissimi film in tutte le lingue. Sono sicura che troverai il film perfetto per te e le tue amiche oppure… potreste spostare tutto ed accendere la musica a tutto volume, trasformando la casa in una discoteca (occhio ai vicini!)

Dopo il film è ora di andare a… spettegolare! Sì, perchè ad un pigiama party non si dorme, vero? Prepara una tisana calda per le tue ospiti, radunatevi in cerchio e concedetevi una maschera rilassante mentre chiacchierate. Beh che ne dici? Sei pronta per una serata tra amiche? Se hai organizzato un pigiama party per tua figlia potresti approfittare della stessa serata per trascorrere del tempo con le tue amiche, qui ti do dei consigli per una serata tra donne.

Ti aspetto sulla mia pagina Facebook Alice Cerea con tantissimi consigli utili, alla prossima!