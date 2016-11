Natale e capodanno sulla neve: consigli beauty

Dove andare a capodanno? Dicembre è dietro l’angolo, il Natale è ormai nell’aria e, insieme a lui, il periodo delle feste: dall’ultimo dell’anno alla Befana, passando per la festa dell’Immacolata e moltissime altre ancora. Hai già pensato cosa fare per festeggiare al meglio?

Qui ti ho dato tantissime idee per Natale (dai regali al make up perfetto) mentre oggi ti svelo il posto perfetto dove andare a capodanno e i prodotti beauty esseziali da portare con te sulla neve.

Ci sono stata lo scorso anno, non è in Italia ma si trova a circa un’ora da Milano. Sto parlando del Canton Vallese, un angolo di paradiso dove andare a capodanno per festeggiare al meglio il nuovo inizio.

A Leukerbad inoltre potrai scoprire le terme più grandi, belle e famose delle Alpi, un momento speciale da dedicare al nostro corpo e al nostro spirito. Qui sgorgano ogni giorno migliaia di litri di pura acqua termale. Una coccola che non puoi assolutamente farti mancare. Qui ti parlo delle terme di Leukerbad.

Ricordati di portare con te una buona crema idratante e uno scrub; dopo un bagno nelle terme più belle d’Europa i pori della tua pelle saranno dilatati, questo è il momento per uno scrub corpo e viso seguito da una dose abbondante di crema. Quando si trascorrono alcuni giorni in montagna la nostra palle diventa più sensibile e quindi è necessario idratarla bene con prodotti specifici. Un consiglio? la linea completa di Neutrogena, ottima da utilizzare per corpo, mani e labbra. Un’altra linea super consigliata, perchè molto delicata e idratante è Eucerin, adatta anche alle pelli più sensibili, che con il freddo tentono ad arrossarsi.

Ricorda di portare sempre con te la crema solare, fa freddo ma il cielo è sempre limpido e il sole è davvero forte. Quelle della scorsa estate sono perfette, il fattore di protezione ideale è 30, in questo modo potrai abbronzarti senza paura. Inoltre, durante le giornate all’aria aperta ricorda sempre di portare con te il burrocacao con protezione solare integrata e preziosissimo per le vacanze ad alta quota. Il vento, il freddo e la neve potrebbero provocare dei piccoli tagli sulle tue labbra e un buon burrocacao può decisamente evitarlo poichè farà la barriera protettiva. Qualche esempio? lo stick labbra sempre di Neutrogena, oppure due balsami molto efficaci: l’Ultrabalm di Lush, super idratante (da accompagnare anche con il loro scrub) oppure Reve de Miel di Nuxe.

Per il resto non ti resta che scatenarti sulle piste, tra discese adrenaliniche e ciaspolate. Qui sembra davvero di essere ad un passo dal cielo e una ciaspolata di circa un’ora, oltre a darti un colorito perfetto, contribuirà a rassodare cosce e glutei.

Che ne dici? Hai scelto dove andare a capodanno? Qui ti racconto tutto sul Canton Vallese in Svizzera mentre, se vuoi restare in Italia, non perderti i posti migliori sulle Dolomiti.

Hey sto per partire per un altro viaggio tra benessere e sport, seguimi live sul mio profilo instagram @alicecerea per scoprire tutto.

Alla prossima!