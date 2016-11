L’inverno è la stagione ideale per concentrarvi sullo stato della vostra pelle. Se spuntano le prime rughette, non disperate: oggi esistono trattamenti poco invasivi e indolori che si dimostrano davvero efficaci, senza bisogno di ricorrere a interventi chirurgici.

Ecco quelli su cui puntare per una pelle liscia e distesa come quella di un bebè:

LPG. Il meccanismo del trattamento LPG si basa sui fondamenti della medicina rigenerativa: rughe e invecchiamento cutaneo sono contrastati attraverso una stimolazione meccanica effettuata sulla superficie della pelle. In questo modo si risvegliano i fibroblasti nel derma, responsabili della creazione dei suoi principali componenti: il collagene per la compattezza, l’elastina per l’elasticità e l’acido ialuronico per volume e idratazione. Come funziona? Viene passato un manipolo sul viso che gli fa ‘fare ginnastica’ per circa 30 minuti. L’effetto? Rassodante e compattante, con un sensibile miglioramento della luminosità del viso e dell’elasticità della pelle! (www.lpgitalia.com/centers)

Radiofrequenza. Le sedute di radiofrequenza lavorano agendo sul collagene del derma. Attraverso le onde elettromagnetiche, infatti, il sistema linfatico viene riattivato e si incentiva la produzione naturale di collagene e acido ialuronico, elementi indispensabili per mantenere l’elasticità della pelle e dichiarare guerra alle rughe. Inoltre, la radiofrequenza migliora il microcircolo, regalando alla pelle un aspetto più sano e luminoso.

Ultrasuoni. Il trattamento con gli ultrasuoni prevede l’utilizzo di una spatola vibrante con la quale gli ultrasuoni vengono veicolati alla pelle, consentendo una penetrazione più profonda degli attivi utilizzati. Inoltre, essi stimolano le fibre muscolari e la circolazione, e hanno un effetto ‘urto’ mirato su certe zone del viso a rischio rughe come contorno occhi, sopracciglia, fronte mento e sottomento. I risultati sono evidenti fin dalle prime sedute, perché si stimola la produzione di collagene in profondità.