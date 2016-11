Coccole beauty: un momento rilassante tutte per noi!

Non cè bisogno di recarsi in una costosa beauty farm per distenderci e prenderci cura del nostro corpo.

Grazie a dei piccoli momenti beauty a casa possiamo combattere la tensione e l’affaticamento giornaliero.

Cominciate con un bel bagno rilassante che aiuterà il vostro corpo a depurarsi preparandolo ai trattamenti successivi.

Per rendere il tutto ancora più colorato e divertente vi consiglio di fare un salto da Lush dove troverete in tante simpatiche varianti le bombe da bagno.

Per utilizzarle vi basterà riempire la vasca di acqua calda, immergerle e godervi la magia.

Un punto delicatissimo e che quindi richiede la massima cura e attenzione da parte nostra sono i piedi. Dopo una lunga giornata su tacchi altissimi, doniamogli un benefico senso di leggerezza con la Crema Riposante per piedi e gambe de L’Erbolario.

Per distendere anche la pelle del nostro viso fatevi aiutare da una maschera.

Per esempio la maschera argilla pura di L’oréal Paris eliminerà dal vostro viso tutte le impurità e vi donerà una fantastica lucentezza. Questa maschera la potete trovare in tre varianti: Esfoliante, purificante e detox. Basta stendere uno strato sottile sul viso e lasciare agire per 5/10 min, poi risciacquare con acqua tiepida.

Terminiamo in bellezza con le nostre mani, se sono secche e screpolate è bene prendersene maggiormente cura.Un’ottima crema per ammorbidirle e idratarle è la Nutrix Royal Mains di Lancome.

Ma per concludere il nostro momento di relax beauty non dimentichiamoci una passata del nostro smalto preferito.

Il mio ultimo consiglio è quello di dedicarvi almeno una sera a settimana per questo piccolo rituale di bellezza. Ricreando un’atmosfera soffusa con qualche candela e un po’ di musica rilassante.

Vi servirà per distendervi dallo stress quotidiano, ma allo stesso tempo vi ricaricherà di energie positive.

A presto

Valentina

WWW.VALENTINASALVIATI.COM