Aiuto ho le borse sotto gli occhi!

A chi non è mai capitato di alzarsi la mattina con gli occhi gonfi e sentirsi un piccolo panda?

Quando si dorme poco o male, durante le sessioni d’esami o nei periodi di forte stress a lavoro. A volte anche uno stile di vita poco sano e regolare può influire, qualche bicchierino in più, fare tardi la sera o mangiare cibi troppo saporiti.

Per nascondere questo brutto inestetismo oltre ai nostri amati trucchi che ci aiutano, come correttore e fondotinta, ci sono anche tantissimi rimedi fai da te casalinghi.

Intanto è importantissimo bere tanta acqua, il nostro corpo sarà così ben idratato e ci sarà meno possibilità che si crei la ritenzione idrica che è una tra le cause della formazione delle occhiaie.

I vecchi trucchi della nonna funzionano sempre, dal cucchiaio di metallo messo nel frigo e poi applicato per cinque volte sull’occhio, alla frutta e verdura usata nella parte interessata.

Io in particolare uso patate o cetriolo; tagliateli in piccole fettine e applicate per almeno 20 minuti.

E perché buttare le bustine di the dopo averle messe in infusione?

Appoggiatele sopra gli occhi, coprite con un panno morbido e rilassatevi per 10 minuti. Oppure gli impacchi alla camomilla o agli oli essenziali, che servono per decongestionare la zona attorno agli occhi, ristabilendo la naturale circolazione sanguigna.

Altro rimedio naturale molto efficace per attutire il gonfiore delle occhiaie consiste nel fare impacchi di acqua calda e fredda al risveglio. Gli impacchi dovranno durare un minuto ciascuno per due volte ( caldo-freddo-caldo-freddo).

Ma non dimenticate che per sconfiggere le borse sotto agli occhi sicuramente l’alimentazione è tra le cose essenziali da tenere sotto controllo. Seguite una dieta ben equilibrata, con cibi sani e variati.

Bene dopo tutti questi consigli il vostro viso sarà bello e rilassato; sarete pronte e cariche per una nuova giornata.

A presto

Valentina

WWW.VALENTINASALVIATI.COM