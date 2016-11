Laserterapia per il viso, come funziona

Con l’arrivo della stagione fredda, il laser a effetto lifting e antiage è uno dei trattamenti più richiesti. L’autunno, infatti, è la stagione ideale per intervenire su quegli inestetismi che si sono creati durante l’estate – macchie e discromie in primis – e iniziare un ciclo di sedute per ricompattare e tonificare la pelle rendendola liscia e luminosa.

Questo tipo di trattamento, infatti, non va eseguito durante la stagione estiva perché nel decorso post intervento è consigliabile non prendere il sole: se siete intenzionate a provarlo, ora è il momento giusto.

Ma come funziona la laserterapia e quale tipo di laser scegliere nel mare magnum di offerte?

“Il migliore è sicuramente il laser non ablativo, perché rinnova le cellule senza lasciare cicatrici”, spiega la dottoressa Stefania Enginoli, medico estetico specializzato in tecniche laser. In particolare, il Laser Erbium 2940 vaporizza le cellule epiteliali rinnovando la pelle del viso con tempi di ripresa velocissimi. “Lo consiglio a tutte le donne che hanno l’obiettivo di migliorare texture e grana della pelle attenuando le rughe d’espressione. Inoltre, uniforma il colorito e illumina l’incarnato”.

Non solo: stimolando il rinnovo cellulare, è un ottimo alleato contro il problema dei pori dilatati, uno degli inestetismi più odiati dalle donne.

Cosa accade dopo? “Può verificarsi un leggero arrossamento, che sparisce dopo qualche giorno. Le sedute consigliate vanno da tre a sei, a seconda del tipo di pelle e della zona da trattare”.

I trattamenti durano circa 50 minuti e sono sempre accompagnati dall’applicazione di una crema antibiotica. Un consiglio per tutte? Se avete intenzione di sottoporvi al laser, per qualche tempo prima dell’intervento, evitate di utilizzare creme esfolianti o prodotti troppo aggressivi.