Travel, spa and relax with love!

Quando visito una città, adoro esplorare, vedere i posti che il luogo ha da offrire, assaggiare ed assaporare i prodotti tipici, correre da un posto all’altro per vivere un esperienza a 360°. Ma una vacanza è tale anche per il relax che riusciamo a concederci, per questo abbino quasi sempre un momento in spa tutto per me.

Trovandomi a Parigi per la settimana della moda, ho avuto l’occasione per vedere tante sfilate e visitare i luoghi più belli di Parigi: dalla Tour Eiffel al Sacrè Coeur, Place Vandome, la Senna, Notredame, Place de la Concorde, gli Champs Elysee, l’Arc de Triomphe… Posti magici ed incantevoli che lasciano veramente un segno indelebile! Proprio a pochi passi dall’Arc de Triomphe sorge l’hotel Le Royal Monceau. Questo storico hotel nel cuore di Parigi ospita una libreria, una galleria d’arte, un cinema, due ristoranti gastronomici e la Spa My Blend by Clarins.

La Spa My Blend by Clarins ha uno stile unico: corridoi bianchi e luminosi, un personale altamente qualificato, cordiale ed attento ad ogni mia necessità, hanno reso sin da subito l’esperienza speciale.

Per rigenerarmi, ho scelto di provare un massaggio corpo rilassante, ma nel menu di trattamenti messi a disposizione da Clarins è davvero vastissimo per venire incontro a tutte le esigenze. Concluso il piacevolissimo massaggio, ho avuto modo di visionare la spa che ospita la più grande piscina di Parigi! Ben 28 metri di lunghezza, avvolta dalla luce del giorno e vestita da un muro-specchio che ne moltiplica le proporzioni. Se siete a Parigi e volete concedervi un momento davvero unico questo è il posto giusto!

E una volta tornati a casa? Credo sia fondamentale concedersi un po’ di coccole anche a casa, per questo vi consiglio di provare la nuova linea benessere in casa Collistar: Benessere dell’amore.

È come passeggiare di primo mattino fra i boccioli di un meraviglioso giardino. Tutt’attornorose e orchidee, ma anche peonie e magnolie, i fiori simbolo della femminilità. Questo è il mondo di Profumo dell’Amore con oli essenziali ed estratti di petali. Una fragranza romantica, seducente e avvolgente dedicata a una donna che mette al centro della propria vita l’amore e sa sedurre con grazia. Una danza di petali di rosa, peonia, magnolia e orchidea, che si intrecciano a deliziosi tocchi fruttati. Un soffio di benessere che coinvolge corpo e mente, per vivere ogni giorno con amore.

Oltre alla fragranza che ispira questa linea, troviamo anche make up e creme, come la crema carezza dell’amore: una texture innovativa che la rende la pelle vellutata e profumata. Arricchita con proteine della seta ed estratti di rosa, orchidea e magnolia, per un’azione illuminante e idratante.

Buone coccole a tutti