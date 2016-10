Il rito della doccia: tutto quello che non sapevate!

Il rito della doccia ci accompagna sin da quando siamo venute alla luce. Il bagnetto, infatti è la prima forma di beauty routine a cui siamo state abituate !

Come per il rituale del bagno caldo (leggi QUI l’articolo), il rito della doccia riserva tantissime sorprese e curiosità che forse non tutte conosciamo.

Quindi, scopriamo insieme tutti i tabù (forse) sconosciuti che riguardano il rito della doccia:

-Molti ritengono che fare la doccia quotidianamente, tenda a rovinare la pelle favorendo la presenza di batteri sull’epidermide. Per cui, bisognerebbe fare la doccia un giorno si ed un giorno no alternando lo showering ad una pulizia “a pezzi” (prediligendo zone come collo, ascelle, piedi ed intimo).

Ahimè, però, non concordo assolutamente su questo punto

-Inoltre, secondo alcuni esperti, la doccia andrebbe fatta preferibilmente la sera, per rimuovere dal corpo le tracce di smog e tutti i batteri accumulatisi sulla pelle durante la giornata;

-Fare la doccia con acqua troppo calda, poi, favorisce la desquamazione della pelle, la rende molto secca e può creare problemi di circolazione. Per cui, bisognerebbe scegliere una temperatura tiepida per far sì che anche la pelle giovi di questo momento di beauty routine quotidiana;

-Il viso non va assolutamente lavato sotto la doccia (e, soprattutto, con gli stessi prodotti utilizzati per il corpo ). Se proprio desiderate unire shower a skincare del viso, potete portare nel box doccia i prodotti specifici per la pelle del volto come il detergente schiumogeno ;

-Spugne, spazzole ed esfolianti simili andrebbero cambiati ogni 4 settimane. Questi, infatti, facilitano la proliferazione di batteri e muffe e dovrebbero essere lavati con prodotti disinfettanti ogni settimana;

-Al momento dell’asciugatura, tamponate la pelle senza strofinarla. Il corpo, infatti, va trattato con la stessa delicatezza che riservate alla cura del viso e poi, un’asciugatura meno aggressiva, sarà sicuramente più rilassante!

Allora, cosa ve ne pare di queste curiosità sul rito della doccia? Le condividete, oppure, credete siano solo leggende metropolitane?