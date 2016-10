Una stanza accogliente, un’atmosfera sensuale, un mix di note rilassanti.

Ecco quali sono i tre immancabili ingredienti per un bagno caldo da sogno.

Il rituale del bagno caldo ha origini antichissime! Ricordiamo, infatti, le terme romane, un luogo di ritrovo sfruttato per trascorrere il tempo libero e concludere importanti affari rilassandosi in compagnia. L’Hammam, meglio, conosciuto come “bagno turco”, simbolo topico della cultura mediorientale, nato per purificare corpo ed anima.

Ma il vero rituale del bagno caldo affonda le sue radici nell’ estremo Oriente, precisamente in Giappone, dove prende il nome di “Ofuro“.

Il rito originario prevedeva l’immersione in profonde tinozze di legno di cipresso (che sono state oggi sostituite da moderne vasche da bagno). Nella cultura giapponese il rituale del bagno caldo svolge due funzioni: da un lato è un sostituto della doccia, dall’altro assurge a rimedio contro lo stress quotidiano.

Lasciarsi avvolgere dal calore dell’acqua e dal tepore dei vapori, infatti, è un ottimo modo per staccare la spina allontanando le energie negative accumulate durante la giornata.

Ecco quali sono i segreti per un perfetto bagno rilassante fai-da-te:

Innanzitutto, diamo priorità all’atmosfera, perché un bagno caldo sarà tale solo se immerso in un ambiente accogliente e rilassante. Quindi, posizionate uno stereo oppure una cassa nel vostro bagno e selezionate una compilation di musica anti-stress, che sia lounge, new age, indiana oppure jazz, la stazione scelta dovrà aiutarvi a distendervi e liberare la mente dai pensieri negativi. Un secondo elemento fondamentale per la riuscita di un bagno caldo da sogno è l’illuminazione: lasciate accesa solo una luce soffusa oppure utilizzate candele profumate per ottenere un risultato ancora più distensivo.

Dopo aver preparato la stanza da bagno nel modo che più vi rilassa, riempite la vasca con acqua calda -non oltre i 37°- e diluitevi otto gocce di olio essenziale dalle proprietà rilassanti (potrete scegliere tra lavanda, arancio, gelsomino e rosa). Utilizzate, poi, un cuscinetto gonfiabile oppure un asciugamano arrotolato come poggiatesta per un bagno caldo più confortevole.

Infine, spegnete telefonino, computer e tv ed immergetevi nella rilassante atmosfera della vostra spa casalinga per godervi una mezz’ora di puro relax lontane da ogni energia negativa!

Cosa fare durante il bagno caldo? Se proprio non riuscite a rilassarvi chiudendo gli occhi, durante il vostro bagno rilassante, potrete riposarvi leggendo un libro oppure dedicandovi ad uno scrub del corpo così da eliminare le cellule morte e rendere la vostra pelle più giovane e luminosa!