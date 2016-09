L’importanza delle coccole beauty !

L’arrivo di settembre porta con sé una ventata di buoni propositi e voglia di rinnovarsi anche nell’ambito beauty . Sentirsi belle con sé stesse, è un po’ come saltare su un trampolino per poi tuffarsi nel meraviglioso mare dell’autostima!

Cosa voglio dire con questa metafora? Semplice: la cura del proprio aspetto, permette ad ognuna di noi di aumentare l’autostima e di apparire ancora più bella e radiosa agli occhi degli altri .

Per questa semplice ragione, dovremmo ritagliarci un piccolo momento quotidiano da dedicare esclusivamente a noi stesse! Che sia al mattino presto per le lavoratrici, la sera tardi per le mamme oppure al pomeriggio presto, un momento di coccole beauty fa bene non solo al corpo, ma anche alla mente .

Dedicare almeno un’ora della propria giornata a sé stesse, infatti, aiuta corpo e mente a rilassarsi e liberarsi da tutte le energie negative accumulate durante il giorno. Per iniziare, potrete seguire un vero e proprio programma beauty settimanale, stabilendo di giorno in giorno quale trattamento casalingo eseguire!

Ecco a voi alcuni consigli su come impiegare il vostro momento di coccole beauty giornaliere.

-Bagno caldo: riempite la vasca con acqua tiepida diluendovi 5 gocce di olii essenziali dalle proprietà rilassanti (lavanda, camomilla, geranio) , accendete qualche candela e dedicatevi al vostro rilassante rituale ascoltando musica lounge !

-Manicure e pedicure: se non avete tempo per l’estetista, potrete dedicarvi alla cura di mani e piedi direttamente da casa, magari guardando un bel film oppure rilassandovi sul letto !

-Fanghi: sono l’alleato di una pelle luminosa e priva di inestetismi, l’unico problema è il tempo che bisogna dedicare a questo trattamento. Infatti, tra preparazione, posa e risciacquo, è necessaria almeno un’ora. Perché non approfittarne durante il vostro momento di coccole beauty?

-Maschere viso e capelli: usufruite della vostra pausa per applicare sul viso una maschera idratante oppure all’argilla, così da idratare e rienergizzare la pelle dopo una giornata di stress. Fate lo stesso con la vostra chioma, applicate una noce di olio di mandorle sulle punte, lasciate in posa per 20 minuti, rilassatevi e passate al classico rituale dello shampoo!



Queste sono solamente alcune piccole idee su come rilassarvi prendendovi cura del vostro corpo. Voi, però, potrete dar sfogo alle vostre necessità beauty coccolandovi e ritagliandovi un momento di relax personale !