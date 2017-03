Drumstick Fit, l’allenamento in palestra è rock!

Arriva direttamente dagli innovativi centri fitness degli Stati Uniti il Drumstick Fit, disciplina perfetta per cominciare la Primavera con la giusta carica e rimettersi in forma in vista dell’estate, senza eccessivi sacrifici. Come la Zumba, unisce l’energia dell’aerobica alla danza, ma la differenza è che per tutta la durata dell’allenamento ci si può scatenare con due bacchette al ritmo energico della batteria, simulando l’azione di un vero drummer.

In una sola ora permette di bruciare fra le 400 e le 900 calorie, rafforzando e scolpendo i muscoli e snellendo la figura, grazie al mix di movimenti cardio, isometria, pliometria e Pilates.

«La prima volta che ho provato questa disciplina è stato nel 2001 a Los Angeles, si chiamava Drum Alive e a presentarla era un insegnante tedesca», racconta Elena Buscone, Istruttrice di Drumstick Fit che ha introdotto la nuova disciplina fitness all’Aspria Harbour Club Milano. «Il vantaggio è che il Drumstick Fit può essere praticato anche da chi non è allenato: la parola d’ordine è divertimento!».

Ma quali sono i vantaggi del Drumstick Fit rispetto ad altre discipline fitness?

«Permette di lavorare su tutto il corpo: si va dalla tonificazione alla danza. I movimenti sono numerosi e provengono da diverse discipline che vanno dalla tonificazione (affondi, squat, piegamenti, etc.) alla danza (metodo Matt Mattox, Vogue, etc.)», spiega l’istruttrice. «Si lavora tanto con affondi squat e movimenti delle braccia che simulano la battuta sulla batteria; si eseguono anche piegamenti, slanci in un mix di movimenti cardio, pliometria e pilates. Il valore aggiunto lo danno proprio le bacchette che aumentano il livello e la dinamica dell’allenamento e permettono di controllare la parte superiore del corpo».

Qual è la durata di una lezione e quante volte a settimana si esegue?

«Ogni lezione dura circa un’ora e si esegue due volte alla settimana. Dopo un riscaldamento generale – che mira soprattutto ad abituare le persone a utilizzare le bacchette – si passa a una serie di esercizi che vanno a lavorare sulla tonificazione degli arti inferiori e superiori», precisa Elena Buscone. «Si creano poi delle piccole e semplici coreografie che seguono il ritmo della musica scelta. Verso la fine vengono introdotti degli esercizi a terra e si conclude con lo stretching dinamico».

In quanto tempo è possibile notare risultati a livello fisico?

«Il feeling è immediato ma il risultato varia a seconda dell’obiettivo che ciascuno si pone: esistono esercizi che vanno a lavorare sui diversi distretti muscolari, come per esempio i crunch per gli addominali, gli squat per gambe e glutei, le alzate laterali per le spalle. Il dispendio calorico è variabile, dipende dalla tipologia della classe e dall’impegno che ogni partecipante ci mette. Con il Drumstick Fit si possono bruciare dalle 400 alle 900 calorie, a fare la differenza sono la costanza nell’allenamento e l’abbinamento a una dieta equilibrata. Posso però affermare che dopo i primi due mesi si notano già i primi effetti».

Se vi è già venuta voglia di cimentarvi in questa nuova disciplina, potete approfittare delle due giornate di workshop gratuite proposte dall’Aspria Harbour Club (previa prenotazione, tel.02-452861)

Gli appuntamenti, guidati da istruttori esperti e qualificati, sono in programma lunedì 27 marzo, dalle ore 11 alle ore 12, e sabato 8 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 15.30.